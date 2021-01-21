Zabıta olma genel şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar.

25 yaşını doldurmamış olan adaylar.

Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar.

Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar.

Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar.

Erkek adaylar için askerlikle İlişkisi Bulunmayan adaylar.

En az lise mezunu olan adaylar.

Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar.

Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. gibi şartlar aranmaktadır.

Zabıta olmak için asgari eğitim düzeyinin lise ve dengi olması yeterlidir. Zabıta olmak için KPSS'den alınması gereken puan alt sınırı her alım ilanında belirtiliyor