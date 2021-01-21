Zam gelmeden bakan bir daha bakıyor! 2021 yılında sıfır SUV otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. Bilindiği gibi otomotiv devleri son yıllarda SUV klasmanında araç üretimine hız verdi. En çok satılan araç modelleri arasında otomobil modellerinin yanı sıra SUV araçlar en çok satanlar listesinde yerini almaya başladı. SUV arabaların karoserleri diğer türlerdeki binek araçlara göre daha yüksek ve daha geniştir. Bu nedenle daha ağır bir karosere sahip olan SUV araçların motorları daha yüksek hacimlidir. Kilometre başına daha fazla yakıt tüketip daha fazla karbondioksit salınımı yapan SUV araçlar daha çok dizel motorlu araçlar kategorisine girer. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
200 BİN TL ALTI SIFIR SUV ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ VE FİYATLARI
FİAT
Fiat Panda Cross 1.2 Benzinli Manuel: 143.600 TL
Fiat Panda Cross 1.0 Hybrid Manuel: 154.500 TL
Fiat Panda Cross 0.9 4x4 Benzinli Manuel: 185.100 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Manuel: 154.900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Urban Manuel: 162.900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Lounge Manuel: 178.900 TL
Fiat Egea Cross 1.0 Firefly Street Manuel: 180.900 TL
Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Street Manuel: 188.900 TL
Fiat Egea Cross 1.0 Firefly Urban Manuel: 188.900 TL
Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Urban Manuel: 196.900 TL