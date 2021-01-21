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    • 22.01.2021 08:17
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    : 'nin en ucuz 2021 SUV modelleri! Bir daha bu fiyatlara çok zor

    Bir daha bu fiyatlara çok zor! ... 2021 yılında sıfır SUV otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 200 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Markaların liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin TL altında sadece 1 model kaldı. Firmaların 2021 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken sizin için 'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik. SUV açılımı; , Türkçe'si Amaçlı Taşıt. Hem minivan, hem station wagon hem de çekme özelliğine sahip olan yüksek araçlara denir.

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    150 bin lira altındaki sıfır SUV modelleri: Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri!

    Zam gelmeden bakan bir daha bakıyor! 2021 yılında sıfır SUV otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. Bilindiği gibi otomotiv devleri son yıllarda SUV klasmanında araç üretimine hız verdi. En çok satılan araç modelleri arasında otomobil modellerinin yanı sıra SUV araçlar en çok satanlar listesinde yerini almaya başladı. SUV arabaların karoserleri diğer türlerdeki binek araçlara göre daha yüksek ve daha geniştir. Bu nedenle daha ağır bir karosere sahip olan SUV araçların motorları daha yüksek hacimlidir. Kilometre başına daha fazla yakıt tüketip daha fazla karbondioksit salınımı yapan SUV araçlar daha çok dizel motorlu araçlar kategorisine girer. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    200 BİN TL ALTI SIFIR SUV ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ VE FİYATLARI

    FİAT

    Fiat Panda Cross 1.2 Benzinli Manuel: 143.600 TL

    Fiat Panda Cross 1.0 Hybrid Manuel: 154.500 TL

    Fiat Panda Cross 0.9 4x4 Benzinli Manuel: 185.100 TL

    Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Manuel: 154.900 TL

    Fiat Egea Cross 1.4 Fire Urban Manuel: 162.900 TL

    Fiat Egea Cross 1.4 Fire Lounge Manuel: 178.900 TL

    Fiat Egea Cross 1.0 Firefly Street Manuel: 180.900 TL

    Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Street Manuel: 188.900 TL

    Fiat Egea Cross 1.0 Firefly Urban Manuel: 188.900 TL

    Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Urban Manuel: 196.900 TL

        DACİA

        Dacia Duster 1.0 Tce Comfort Manuel: 175.900 TL

        Dacia Duster 1.6 Comfort EKO-G Manuel: 183.000 TL

        Dacia Duster 1.6 Prestige EKO-G Manuel: 192.000 TL

        KİA

        Kia Stonic 1.25 Cool Manuel: 175.900 TL

        HYUNDAİ

        Hyundai Kona 1.0 T-GDI Style Manuel: 198.100 TL

        SUV NE DEMEKTİR? SUV ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ

        SUV; Spor donanımlı araç (Sport Utility Vehicle) anlamına gelmektedir. Karayolunda (On-road) ve arazide (Off-road) kullanıma uygun araçlara SUV denir. Off-road: yol dışı, arazi anlamına gelirken; On-road ise normal yol kullanımı anlamına gelir. Karakteristik (kendine has) özellikleri 4 tekerden çekiş yapabilmeleridir. 4 tekerden çekiş sistemi, sürekli veya isteğe bağlı olabilir.

        SUV araçlar, Türkiye'de jip olarak isimlendirilen arazi araçlarının genel adıdır. SUV araçlar, stationwagon araçların off-road (arazi) versiyonlarına benzetilebilir. SUV araçlar yerden yüksek gövdeleri, büyük bagajları, büyük ve geniş tekerlekleri, güçlü motorları, genellikler dört tekerden çekiş sistemleri (4WD veya AWD) ile diğer araçlardan ayrılırlar.

            Binek araçların tek parça (monokok) gövdesinin aksine, teknik olarak SUV araçların yapısı; Şasi iskeleti ve gövdenin ayrı ayrıdır. Sağlam bir şasi iskeleti üzerine ayrı bir gövde oturtulmuştur. Bununla beraber farklı üreticiler tek parça gövdeli SUV'ler üreterek bu genellemenin dışına çıkmışlardır. Özellikle iki tekerden çekişli ve küçük SUV görünüşlü Crossover araçlar, binek araç gövdesinden türetilmiş yüksek araçlar olarak piyasaya sunulmuştur.

            Dünyada ve Türkiye'de MPV, Crossover ve SUV araçlar gün geçtikçe daha popüler olmakta ve pazar payları giderek artmaktadır.

            Yüksek olmaları güven hissi verirken iyi bir görüş açısı da sunmakta ve kötü yol şartlarında (çukur-tümsek) kolayca sürüş imkanı vermektedir. Büyük bagaj ve geniş iç hacim konfor ve pratiklik sağlamaktadır. Buna benzer sebeplerle otomobil kullanıcıları büyük kasalı araçları tercih etmektedir. Otomotiv üreticileri bir çok alt modelle pazarın talebini karşılamaktadır. Suv görünümlü fakat 2 tekerden çekişe (4x2) sahip araçların satışları artmıştır.

            Firmalar, hem arazi kullanımı için gerekli donanımlara sahip, hem de normal yol sürüşü için konfor donanımları sunabilen, normalde 2 tekerden çekiş sistemine sahip fakat gerektiğinde 4 tekerden çekiş de yapabilen SUV araçlar üretmektedir, böylece her iki yöndeki beklentiyi de karşılamaya çalışmaktadır. Yine bazı modellerdeyse lüks donanımlar sunularak üst sınıf müşterilerin beklentileri karşılanmaktadır.
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            Haberler Ekonomi 150.000 TL altı sıfır SUV modelleri: Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri! Bir daha bu fiyatlara çok zor