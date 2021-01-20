

İş görmezlik ödeneği

İş görmezlik ödeneği faydalanabilmek adına 2020 yılı içerisinde sigortalı olarak iş hayatına devam eden kişilerin en az 7 gün boyunca mecbur bir şekilde işten uzak kalmak gerekir. Devlet bu anlarda iş görmezlik ödeneği için günlük 99 TL ödeme hakkı sunacak. İş görmezlik ödeneği adına devlet tarafından yapılması söz konusu olan durumlarda işverenden herhangi bir ödeme istenmeyecek. Fakat bu anlarda iş görmezlik raporu alan kişilerin yedi gün ya da daha az ise onlar iş görmezlik raporu alma hakkına sahipse bu ödemelerin tamamı işverene ait olacaktır.