Jandarma Genel Komutanlığı, farklı branşlarda toplam 5000 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyenler için Jandarma Uzman Erbaş alımı 2021 ne zaman? Uzman Erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Jandarma Uzman Erbaş alımı şartları neler?
Uzman erbaşlar, en az 1 yıl en çok da 5 yıl olmak üzere sözleşme yaparak göreve başlarlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise ve dengi okul mezunu olmuş, çavuş rütbesiyle askerlik yapmış ya da yapan kişiler, uzman çavuş olabilir. Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt güvenliğini sağlamak başta olmak üzere pek çok çeşitli görevde çalışır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILIR?
Alımlar için başvurular 21-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" bölümünden başvuru formunun doldurulması ile yapılacak.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, '' Başvuru yapan adaylardan Tablo-6'daki lisans, ön lisans, lise ve ortaöğretim (Ortaokul) programlarına, seçme sınavlarına çağrılma öncelikleri ile Tablo-7'deki branşlara göre kontenjan miktarının beş katı aday sınava çağrılacak. '' denildi.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU
BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak
b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak, Jandarma branşından
(Komando-Asayiş) başvuru yapacak adaylarda en az Ortaöğretim (Lise) mezuniyeti şartı
aranmakta olup, tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir.
Diğer branşlar için ise Tablo-6' da belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı aranacaktır.
c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla
yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil)
- 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken
müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik
Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış
olmak
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis
edilmemiş olmak
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü
(31 Ocak 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak
(31 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.)
f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin
üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.
g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve 01 Ocak 2021 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [(01 Ocak 2002
(dahil)- 01 Ocak 1992 (dahil)] tarihleri arasında doğanlar)
ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 21 Ocak 2021
tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması
gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini
gösterir belgeyi yanında getireceklerdir
Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur.
Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır
Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin
müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.
Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların
müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu hususta yanlış
veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında
olursa olsun sonlandırılacaktır.)
h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve
Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23'üncü maddesi
kapsamında ve EK-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık Yeteneklerini Karşılayan)
"UZMAN ERBAŞ OLUR" kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-
31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5'nci maddeler)
ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1'de Boy-Kilo
Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise
spor şortu/eşofman ile ölçülür.)
i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve
Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak
istihdam edilmemiş olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların
işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)
j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için
adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle
adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),
k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan
yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak,
fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen
taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut
22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm
olmamak,
l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz
(30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
m.Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkûm olmamak,
n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve
bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve
omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve
el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine
zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)
ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
p. Tablo-6 ve 7'de kontenjanları belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen
niteliklerden en az birine sahip olmak.
r. Her branşa ait kontenjan miktarının 5 katı aday, seçme sınavlarına 4'üncü maddede belirtilen
kriterler doğrultusunda çağrılacaktır.
BAŞVURU TARİHİ
Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu 21 Ocak günü internet üzerinden başlayacak. Başvuru formu yayımlandığında haberdar olmak için TIKLAYIN
UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMELERİ KAÇ YIL YAPILIR?
Uzman erbaşlar, en az 1 yıl en çok da 5 yıl olmak üzere sözleşme yaparak göreve başlarlar.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise ve dengi okul mezunu olmuş, çavuş rütbesiyle askerlik yapmış ya da yapan kişiler, uzman çavuş olabilir. Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt güvenliğini sağlamak başta olmak üzere pek çok çeşitli görevde çalışır. Bunlar;
Subay, astsubay ve erler arasındaki ilişkiyi düzenler.
Nişancı ya da sürücü olmak,
Muharebe görevlerini yerine getirmek,
Düşman, hava araçları, uçak ve füzelerle mücadele etmek,
İletişimi sağlamak,
Araç bakım ve onarım hizmetlerine katılmak
Yerleşke güvenliğini sağlamak ve nöbet hizmetlerini düzenlemek gibi önemli görevleri vardır.