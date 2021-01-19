3.500 TL maaşla personel alımı... Türkiye İş Kurumu bugün bültenler yayımladı. Kurslar ve programlar kısmı üzerinden yayımlanan duyurularda , değişik şehirlerde işbaşı eğitim kurslarının ve mesleksel eğitim kurslarının açıldığına yer verildi. Büro personeli, sekreter, alıcı hizmetleri personeli, konfeksiyon personeli, işçi, çocuk gelişimi personeli gibi kadrolarda istihdam etmek üzere yapılan personel alımında müracaatlar internet üzerinden alınıyor. İki kursa katılacak adaylara işin başındayken kurs verilecek. Kurs süresince adayın giderleri ve maaşı İŞKUR tarafından karşılanacak. Kurs bitiminde ise işçiler hem meslek hem iş sahibi olacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
ÖNCE İŞBAŞINDA EĞİTİM VERİLECEK SONRA İŞ
İki kursa katılacak adaylara işin başındayken kurs verilecek. Kurs süresince adayın giderleri ve maaşı İŞKUR tarafından karşılanacak. Kurs bitiminde ise işçiler hem meslek hem iş sahibi olacak.
BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
4. Emekli olmamak,
5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.
Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.
MAAŞ VE DİĞER ÖDEMELER
İŞKUR tarafından verilecek ödemeler ise şu şekilde:
1. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,
2. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
3. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi,
4. İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
5. Genel sağlık sigortası primi,
GÜNCEL İLANLAR
İŞKUR güncel ilanları şu şekilde:
GÜNCEL İLANLAR
GÜNCEL İLANLAR
Büro memurları ne iş yaparlar?
Büro personelleri, başvuru almak, istenilen bilgileri bilgisayar ortamına girmek, arşiv işlerini yapmak, günlük yazışmalar yapmak, raporlama yapmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak gibi çeşitli görevlere sahiptir.
Büro memurlarının yapmış oldukları işler kuruma göre farklılık göstermektedir. Örnek olarak valiliklerin bünyesinde görev alan büro memurları evrak işleri, arşiv işleri, kayıt işleri, evrakları sanal ortama aktarmak gibi görevlere sahipken, nüfus müdürlüklerinde çalışmakta olan büro memurları kimlik yenilenmesi, kayıp işlemleri gibi çeşitli görevleri yerine getirir.
Büro memurları kamuda iş olanağına sahip oldukları gibi özel sektörde de çalışabilmektedirler.
Sekreter Nedir?
Bir ofiste üst düzey yöneticilerinin randevularını düzenleyen ve gelen misafirleri ağırlayan asistanlara sekreter denir. Genel sekreterler ise genellikle üniversitelerde görev alır. Bir ya da birden fazla yardımcısı olabilir.
Sekreter Nasıl Olunur?
Üniversitelerin Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümlerinden mezun olan kişiler sekreterlik yapabilir. Lise mezunlarının da sekreterlik yapma şansı var. Özellikle yabancı dil ve diksiyonu düzgün olan kişiler çeşitli sektörlerde yönetici asistanı olarak işe alınmaktadır.
Tıbbi sekreter olmak içinse Sağlık Meslek Liselerinin tıbbi sekreterlik bölümünde okumak gerekiyor.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;
Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).
İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;
• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).
• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.
• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.
• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).
• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).
• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.
• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.
• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).
• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.