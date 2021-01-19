Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar 2021 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde zamlı maaşların hangi tarihte hesaplarda olacağını merak ediyor. Memur emeklileri maaşlarını erken aldılar. O yüzden zam yansıtılmadı. Onların zam farkları da bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak bir takvim ile duyurulacak. TUİK, Temmuz ve Aralık döneminde enflasyonu yüzde 8.36 olarak açıklamış ve bunun sonucunda memurlar ve memur emeklileri 4.36 enflasyon zammı almaya hak kazanmıştı. Ayrıca memur ve memur emeklileri, yüzde 3 olarak sözleşme zammı da alacak ve toplam zam miktarı 7.36 olacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...