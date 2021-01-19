Başvuru tarihi geldi, çattı! Fırsat kaçmaz! İŞKUR kursa katılan herkese 4 bin 800 TL ödeme yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu süreçte vatandaşlara destek olmak amacıyla meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 ile 95 TL arasında harçlık, annelere ayrıca aylık 400 TL kreş desteği veriyor. Kurslara katılan gençler hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor.Kursa devam eden kişilere aynı zamanda İŞKUR sağlık primi ödemesi yapacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...