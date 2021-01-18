Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 2 bin 738 korucunun uzman çavuş olmaya hak kazandığı ifade edilirken, yeni korucu alımlarının da yıl içerisinde yapılacağı bilgisi verildi. Köy Korucuları bilindiği üzere özellikle teröre maruz kalan ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapmaktadırlar. Köy Korucularının, görevleri, şartları, bağlı oldukları birimler, aylık maaşları, emeklilikleri, özlük hakları, hangi görevleri yerine getireceği, kısaca köy korucusunun bağlı olduğu mevzuat 442 sayılı Köy Kanununda belirtilmiştir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
İşte korucu alım detayları
"GK kadrolarının takviye edilmesi maksadıyla, Siirt Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün 08.06.2020 tarih ve Sayı:12876075-250-E.4698 sayılı "Valilik Makamının İlgi sayılı Olur'u ile Kurtalan İlçesi Kayabağlar Beldesine (6) , Bölüktepe Köyüne (4), Uluköy Köyüne (3) adet Güvenlik Korucusu kadrosunun alınmasına karar verilmiştir."
İstenen Belgeler
Başvurular için Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,6 adet vesikalık fotoğraf,Sabıka kaydı,İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi, Mavi Kapaklı dosya ile teslim edilmelidir.
Güvenlik korucusu nasıl olunur?
Geçici köy korucusu: 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesinde yapılan güncelleme ile muhtarın teklifi, kaymakamın kabulü ile gönüllü yahut valiliğin teklifi ve İçişleri Bakanı'nın kabulü ile geçici olarak görev gerçekleştirilen ve köy koruculuğu adıyla oluşturulan kurumdur. İdari anlamda kaymakamların, mesleki açıdan ise Jandarma Bölük Komutanı'nın emir ve komutası altında çalışırlar.Köy Kanunu'nun 74. maddesine dayanarak "köy muhtarı ve ihtiyar meclisi mahsul zamanlarında çapulcular ve eşkiya türemiş ise yağmadan köy halkını korumak için köylünün eli silah tutanlarından lüzumu kadarını gönüllü korucu ayırarak bunların isimlerini bir kağıda yazıp kaymakama götürür. Kaymakamın müsaadesi olursa bu gönüllü korucular asıl korucularla beraber yağmacılara ve eşkiyaya karşı köy ve köylüyü korurlar".