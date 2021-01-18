Türkiye geneli 3.250 TL maaşla ŞOK, A101, BİM personel alımı müracaat şartları olabildiğince fazla aratılıyor. BİM, A101 ve ŞOK personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde farklı pozisyonlarda binlerce personel alımı gerçekleştiren önde gelen marketler zincirleri personel ağını genişletmeye tüm hızı ile devam ediyor. Söz konusu belirtilen pozisyonların haricinden firmalar yönetim kadrosu olmak üzere farklı illerde eleman alımı yapıyor. Ayrıca genel başvuru ekranı üzerinden başvuru formunu dolduran herkesin CV'leri incelenerek ihtiyaç olması halinde kişi ile iletişime geçilerek görüşme sağlanıyor. Peki başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...