Ev satışı en çok Şırnak’ta arttı

Geçen yıl konut satışları yüzde 11.2 artarak 1 milyon 499 bin 312'ye yükseldi. 72 ilde konut satışları artarken, 9 ilde düşüş kaydedildi. En fazla artış yüzde 29.3 ile Şırnak'ta, en fazla düşüş yüzde 19.6 ile Bolu'da görüldü.
E-DEVLET'E MİRAS SORDUK
E-Devlet'ten 2020'de 1 milyon 545 bin mirasçılık belgesi, 2 milyon 879 bin vasiyetname sorgulaması yapıldı. Uygulamaların başladığı günden bu yana ise mirasçılık belgesi sorgulama sayısı 6.3 milyona ulaştı.
E-DEVLET'E MİRAS SORDUK
E-Devlet'ten 2020'de 1 milyon 545 bin mirasçılık belgesi, 2 milyon 879 bin vasiyetname sorgulaması yapıldı. Uygulamaların başladığı günden bu yana ise mirasçılık belgesi sorgulama sayısı 6.3 milyona ulaştı.