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    Ev satışı en çok ’ta arttı

    Geçen yıl konut satışları yüzde 11.2 artarak 1 milyon 499 bin 312'ye yükseldi. 72 ilde konut satışları artarken, 9 ilde düşüş kaydedildi. En fazla artış yüzde 29.3 ile 'ta, en fazla düşüş yüzde 19.6 ile 'da görüldü.

    Ev satışı en çok Şırnak’ta arttı
    Geçen yıl konut satışları yüzde 11.2 artarak 1 milyon 499 bin 312'ye yükseldi. 72 ilde konut satışları artarken, 9 ilde düşüş kaydedildi. En fazla artış yüzde 29.3 ile 'ta, en fazla düşüş yüzde 19.6 ile 'da görüldü.

    E-DEVLET'E MİRAS SORDUK
    E-Devlet'ten 2020'de 1 milyon 545 bin mirasçılık belgesi, 2 milyon 879 bin vasiyetname sorgulaması yapıldı. Uygulamaların başladığı günden bu yana ise mirasçılık belgesi sorgulama sayısı 6.3 milyona ulaştı.
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    Haberler Ekonomi Ev satışı en çok Şırnak’ta arttı