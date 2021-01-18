Çocukların her birine 1037,96 TL yardım nakit olarak veriliyor! Yapmanız gereken oldukça basit! Hemen doldurun

1037,96 TL KİMLERE VERİLECEK?

Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.

Sosyal güvencesi olmaması,

Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,

Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,

Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi