Gözler oradaydı! E-devlet üzerinden başvuranlara 960 TL ödenecek! Yardım başvurusu nasıl yapılır?

E-DEVLET'TEN KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılarak alınabiliyor. E-devlet sistemindeki "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemleri tamamlanabiliyor. Vatandaşların merak ettiği kira yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt olarak ilk önce T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Ardından açılmış olan pencerede "uygulamaya git" butonuna tıklanıyor. Sonrasında gelen ekranda "giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı ortaya çıkıyor. Bu ekranla ilgili de kontroller yapıldıktan sonra işleme devam edilebiliyor.