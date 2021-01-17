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    • Ekonomi
    • 17.01.2021 16:32
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    • 17.01.2021 16:38
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    Gözler oradaydı! E-devlet üzerinden başvuranlara 960 TL ödenecek! Yardım başvurusu nasıl yapılır?

    E-devlet kira desteği müracaatı nasıl yapılır? Kira takviyesinden kimler yararlanabilir? Parasal olarak kasvetler yaşayan ailelere, kiralarının ödeyebilmeleri kastıyla çok rakamda müessese ve kuruluş tarafından kira desteği sağlanıyor. Aylık 960 lira kira 48 ay süresince kiracılara ödeniyor. Kira desteği üzerinden müracaat yapılarak alınabiliyor. E-devlet sistemindeki "Hak Sahibi Ailelere Kira Desteği Yapılması" kısmından müracaat başvuruları tamamlanıyor. E-devlet sistemindeki "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemleri tamamlanabiliyor. İlk önce T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor.

    takvim.com.tr
    E-devlet üzerinden başvuranlara 960 TL ödenecek

    Devlet tarafından kirasını ödeyemeyen vatandaşlara 960 TL'ye kadar kira yardımı yapılıyor. Başvurular ise e-devlet sistemi üzerinden alınıyor. Kira yardımı nasıl alınır sorusuna yanıt arayan vatandaşlar konuyla ilgili detaylı araştırma yapıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara sağlanan yardımlardan bir tanesi olan kiracılara 960 TL kira yardımı detayları oldukça merak ediliyor. Peki, e-devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

    Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlıklar eliyle yardıma ihtiyacı olan ve dar gelirli olan ailelere çok sayıda yardım yapılıyor. Genellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu yardımlar, bazen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bazen de nakdi oluyor. Ailelere verilen yardımlardan bir tanesi de 960 TL kira yardımı olarak geçiyor. Barınma temel bir ihtiyaç olduğu için kira parasını ödeyecek gücü olmayan ailelere belirli tutarlarda kira yardımı gerçekleştiriliyor.

    E-DEVLET'TEN KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kira yardımı e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılarak alınabiliyor. E-devlet sistemindeki "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemleri tamamlanabiliyor. Vatandaşların merak ettiği kira yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt olarak ilk önce T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Ardından açılmış olan pencerede "uygulamaya git" butonuna tıklanıyor. Sonrasında gelen ekranda "giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı ortaya çıkıyor. Bu ekranla ilgili de kontroller yapıldıktan sonra işleme devam edilebiliyor.

    Aynı zamanda kira yardımı başvurusu nereye yapılır sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Devlet tarafından yapılan yardımların büyük bir kısmı Ail Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Bakanlık ise bu işlemleri yapabilmek adına Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla beraber çalışıp kira yardımı verilecek olan kişilere ulaşıyor ve kira yardımının alınması sağlanıyor.

    E-DEVLET KİRA YARDIMI BAŞVURUSU KİRA YARDIM PARASI NE KADAR?

    Kira yardımı isteyen vatandaşlar, bulundukları ilçenin kaymakamlığının bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunuyor. Bu nedenle kira yardımı vatandaşın ikamet ettiği ile göre farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla kimi büyük şehirlerde kira yardım parası 960 liraya kadar çıkabiliyor.

    KİRA YARDIMI YAPAN KURUMLAR

    Maddi olarak sıkıntılar yaşayan ailelere, kiralarının ödeyebilmeleri maksadıyla çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı sağlanıyor. İşte kira yardımı yapan kuruluşlar ve kurumlar:

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
    Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
    Belediyeler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL'ye kadar kira yardımı yapılabiliyor.)
    Sivil Toplum Kuruluşları
    Özel vakıf ve dernekler
    Gönüllü kuruluşlar
    Şahıslar

    KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

    T.C. kimlik fotokopisi
    İkametgah belgesi
    Gelir belgesi
    Muhtardan alınan fakirlik kağıdı

    Hazırlanan bu evraklarla beraber SYDV'lere gidilip başvuruda bulunmak mümkün. Bunlara ek olarak kira yardımı talebinde bulunulduğuna dair dilekçe de hazırlamak gerekiyor. Başvuru esnasında başvuruyu yapan vatandaşlara ailedeki fertlerle alakalı sorular sorulabiliyor. Kimi zaman vakfın bünyesinde yer alan kurul, yerinde inceleme yapabiliyor. Yapılan incelemeler ile ailenin sürdüğü yaşama bakılıyor. İncelemelerin neticesinde mütevelli heyet tarafından rapor hazırlanıyor.

    KİRA YARDIMI BAŞVURU FORMU
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    Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! E-devlet üzerinden başvuranlara 960 TL ödenecek! Yardım başvurusu nasıl yapılır?