36 ay vade! 3 ay geri ödeme yok! 5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL veriliyor! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Kredi Kullanmak İçin Gelirin Ne Kadar Olması Lazım?

Bankaların bu geliri kabul etmesi için kayıtlandırılabiliyor olması şart. Bunun yanı sıra gelirin yeterli gelmesi durumu çekilecek olan krediye göre değişiklik gösteren bir durumdur. Yani aylık 1.000 TL taksitli bir krediden faydalanmak istiyorsanız aylık gelirinizin 2000 civarında olması gerekmekte. Daha yüksek bir kredi istiyorsanız gelirinizin de ona göre yüksek olması gerekiyor.

Son zamanlarda bedelli askerlik çalışmalarının devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Bu nedenle ihtiyaç kredisi başvuruları bu dönemde artabilir.