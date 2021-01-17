2021 Ocak ayı en ucuz araç modellerinin listesini ve fiyatlarını sizler için bir araya derledik. Yeni yılın girmesi ile birlikte otomotiv devleri fiyatlarını baştan güncelledi ve yeni fiyatları ile müşterilerini karşılamaya başladı. İşte Türkiye'nin en ucuz araba modelleri ve fiyatları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de... Otomobil almadan önce tüm firmaların kampanyalarını çok iyi inceleyin. Zira artık tüm araçlarda eskiden opsiyonel olan donanımlar standart ve hemen hemen hepsinde mevcut. Üstelik yıl sonu sebebiyle eskiden ekstra olan özellikler de opsiyonel. Örneğin düz vites araç fiyatına otomatik vites araç alternatiflerini kaçırmamak gerekiyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2021 OCAK AYI TÜRKİYE'NİN EN UCUZ FİYATA SATILAN SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ
RENAULT
2020 Renault Clio Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.950 TL
2021 Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg: 155.950 TL
Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg: 140.950 TL
Renault Symbol Joy 1.0 TCe ECO 100 bg : 154.950 TL
FİAT
2020 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 124.900 TL
2021 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 130.900 TL
2020 Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP: 144.900 TL
2021 Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP: 145.900 TL
2020 Fiat Egea Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 160.900 TL
2021 Fiat Egea Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174.900 TL
KİA
Kia YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 141.100 TL
Kia YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Elegance Tekno Paket: 156.400 TL
HYUNDAİ
2021 Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 152.600 TL
2020 Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 143.095 TL
2021 Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli): 160.450 TL
2021 Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 165.900 TL
2020 Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 160.950 TL
DACİA
Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 158.950 TL
Dacia Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg: 137.950 TL
CİTROEN
2020 Citroen C3 1.2 PureTech 5 İleri Manuel Feel: 145.000 TL
2021 Citroen C3 1.2 PureTech 5 İleri Manuel Feel: 151.500 TL
SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1) Otomobil almadan önce tüm firmaların kampanyalarını çok iyi inceleyin. Zira artık tüm araçlarda eskiden opsiyonel olan donanımlar standart ve hemen hemen hepsinde mevcut. Üstelik yıl sonu sebebiyle eskiden ekstra olan özellikler de opsiyonel. Örneğin düz vites araç fiyatına otomatik vites araç alternatiflerini kaçırmamak gerekiyor.
2) Otomobil firmalarının araç fiyat listelerine takılı kalmayın. Satış temsilcileri ile kıran kırana pazarlık yapın. Göreceksiniz almak istediğiniz aracın fiyatı göründüğünden daha cazip olacak. Kampanyalarda araçların fiyatları değişkenlik gösteriyor.
3) Almak istediğiniz aracın mevcut kasasının önümüzdeki yıl değişip ,değişmediğini iyi araştırın.
4) Almak istediğiniz aracın servis aralıklarını ve servis yedek parça ücretlerini sorun. Elverişli gibi görünen sıfır aracınızı aldıktan sonra servis ve yedek parça fiyatları sizi üzmesin. Araçlar genellikle 1 yıl yada 10.000-15.000 km. aralığında servise gidiyorlar. Çok km yapıyorsanız 10.000 km bakım yapan araçlardan uzak durmanızda yarar var. Yılda en az 2 kere servise gitmek zorunda kalırsınız. Bu durumda size ayrı bir maliyet getirir. Yine yılda 10 bin km yol yapıyorsanız benzinli araçlara yönelmeniz ve dizel araçla benzinli araç arasındaki fiyat farkına maruz kalmamanızı öneririz.
5) En son ve en önemlisi almak istediğiniz aracı mutlaka test edin. Gerek kullanımı gerek yol tutuşu,ile sizin isteklerinize uygun araç olup olmadığına karar verin. Kullanma alışkanlıklarınız aracınızı belirler. Yarı otomatik araçlara alışkın olmayanlar bu araçlarda vites geçişlerini tam otomatik araçlara göre daha fazla hissedecekleri için sıkıntı yaşayabilirler. Tercihiniz düz vitesli araçsa mutlaka yokuş kalkış destek sistemini alacağınız araçta arayın. Bu size sıkışık trafikte, yokuşlarda otomatik aracın sağladığı sürüş rahatlığı biraz olsun verebilir.