2021 Ocak ayı en ucuz araç modellerinin listesini ve fiyatlarını sizler için bir araya derledik. Yeni yılın girmesi ile birlikte otomotiv devleri fiyatlarını baştan güncelledi ve yeni fiyatları ile müşterilerini karşılamaya başladı. İşte Türkiye'nin en ucuz araba modelleri ve fiyatları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de... Otomobil almadan önce tüm firmaların kampanyalarını çok iyi inceleyin. Zira artık tüm araçlarda eskiden opsiyonel olan donanımlar standart ve hemen hemen hepsinde mevcut. Üstelik yıl sonu sebebiyle eskiden ekstra olan özellikler de opsiyonel. Örneğin düz vites araç fiyatına otomatik vites araç alternatiflerini kaçırmamak gerekiyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...