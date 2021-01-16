Evde bakım maaşı yatan iller 16 Ocak! Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşı sorgula!

Binlerce ailenin yıl boyunca faydalandığı evde bakım maaşlarının 2021 Ocak ayında yatması da bekleniyor. Maaşların ne zaman ve hangi illerde yatırıldığı arama motorlarında sorgulanıyor. 16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Haberimizden evde bakım maaşı sorgulama yapabilir ve 16 Ocak evde bakım parasının yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.
2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 OCAK
1- Tokat
2- Bilecik
3- Uşak
4- Mersin
5- Konya
6- Van
7- Manisa
8- İstanbul
9- Ankara
10- Şanlıurfa
11- Aksaray
12- Şırnak
EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım aylığı almak isteyen durumları uygun olmayan, hasta ya da yaşlı bakıma muhtaç kişiler evde bakım aylığı nasıl alınır , evde bakım aylığı kimlere verilir araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası başvurusu için gerekli şartlar https://www.ailevecalisma.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.
Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.