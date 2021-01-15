Hükümetin aldığı tedbirler, kamu bankalarının faizi düşürerek finansmana erişimi kolaylaştırması, pandemiye rağmen Türkiye'de konut satışlarına rekor kırdırdı.
2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11.2 artışla 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı.
Böylece 2017'deki 1 milyon 409 bin 314'lük rekor satış geride bırakılarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Kredili satışlar 2020'nin tamamında yüzde 72.4 artarak 573 bin 337'ye çıktı.
Türkiye genelinde 2020 yılında yabancılara 40 bin 812 konut satıldı.