2021 yılında devletten süper destek! Yüzde 10 indirim... Son tarihe dikkat edin! 5.250 TL’ye çıkarıldı



Esnaf, sanatkar ve tüccara hibe



Koronavirüs salgını sebebi ile alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. 2020 yılının son günlerinde alnına karar ile koronavirüs salgını sebebi ile işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere hibe desteği sağlanacağı açıklandı.



Hem nakdi hem de kira desteği olarak belirlenen bu hibe paketi için gerekli şartların sağlanması durumunda her iki destekten de aynı anda faydalanılabilecek. Hibe desteği 3 ay ödenmek üzere aylık 1.000 TL, işyeri kira olanlara 3 ay ödenmek sureti ile büyükşehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL olarak belirlendi.