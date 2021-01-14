Zaman dolmadan hemen başvuru yapın! Emeklilere tek seferlik olarak en az 500 TL ile 1.500 TL ödeme yapılacak!

Emekliler için maaş dışında ek ödemeler oldukça önem arz ediyor. Bu anlamda promosyon ödemeleri önemli bir yer teşkil ediyor. Bu bağlamda yeni bir bankadan daha açıklama yapıldı. Maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL nakit promosyon ödemesi kazanıyor. İlk olarak 2017 yılında ilk kez verilen promosyon ödemeleri, milyonlara 3 yılda bir ek kazanç oluyor. Bu yılın ödemesi Mart ayında yapıldı. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon ödemesi alabiliyor. Peki, SSK SGK Bağ-Kur emekli promosyon ödemesi nasıl artırılır?
Yapı Kredi'den emeklilere 1.500 TL promosyon ödemesi
Maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL nakit promosyon ödemesi kazanıyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.
Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor. Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor.
Öte yandan, Yapı Kredili emekliler, şubeye gitmeden, bulundukları yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya 444 0 444/0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olmayanlar ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor.
Emeklilere promosyon veren bankalar hangileri?
Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.
Böylece Garanti BBVA, emeklilere ödediği promosyonda yüzde 166'lık artış gerçekleştirmiş olacak. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek. Garanti BBVA'lı emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.
Şekerbank
Emekli maaşını 3 yıl süreyle Şekerbank'tan alan emekliler 500-625 ve 750 TL şeklinde düzenlenen promosyon miktarlarından yararlanabiliyor. Ayrıca en az 2 adet otomatik ödeme vermesi halinde 150 TL, sahip oldukları kredi kartlarından 1000 TL işlem yapacak olan emeklilerde de 200 TL ek ödeme hakkı sunuluyor.
ING Bank
Emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 750 TL 'ye varan miktarlarda promosyon ödemesi yapan ING Bank, ayrıca kredi kartları üzerinden 750 TL harcama yapan müşterilerine 50 TL ek ödeme yapacak.
İş Bankası
Promosyon ödemelerinde yüksek oranlar belirleyerek emeklisini sevindiren İş Bankası 750 TL den başlayan promosyon ödemesini maaş durumuna göre 875- 1000 TL civarına yükseltiyor.
Akbank
Emeklilere 3 yıl kalma şartıyla emekli promosyonu adı altında katkı sağlayan Akbank, alınan maaş miktarına göre 500-625 ve 750 TL 'ye varan ek ödeme yapıyor.
Denizbank
Kendi yakınlarını ve emekli arkadaşlarını Denizbank'a getiren müşterilerine ek 100 TL ödeme yapan Denizbank, emekli maaşını 3 yıl süreyle bankadan alan müşterilerine 675-850 ve 1000 TL ödeme yapıyor.
Promosyondan Yararlanma Şartları Nelerdir?
Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, banka değişikliği yapmadan 3 yıl boyunca bankalarında kaldıkları takdirde vaat edilen promosyondan yararlanabilecek.
İkinci Promosyon Ödeme Tarihi Ne Zaman?
Promosyon ödemelerine 2017 yılının Şubat ayında başlayan bankalar, 3 yıldan beri bankalarında kalma sözünde duran müşterilerine bunu devam ettirmeleri halinde ikinci promosyon döneminde de ödeme yapmayı sürdürecek.Banka değişikliğini süre dolmadan yapmak gerekiyor 3 yıl süreyle aynı bankada kalmaya devam eden emekli vatandaşlar diledikleri zaman farklı bankalarla anlaşma sağlayarak ek ödemelerini daha da yükseltme yoluna gidebiliyor.
Fakat anlaşma yapılan süre dolmadan banka değişikliği yapmaları halinde almış bulundukları promosyonları bankaya geri iade etmek zorunda kalıyor. Banka değiştirerek uygun gördükleri bankaları seçmek isteyen emekliler bu işlemleri e-devlet sitesi üzerinden yaparak yeni bankalarını belirleyebiliyor.
NASIL ARTIRILIR?
Bazı bankalar ise kampanyalarla tutarı artırıyor. İsteyenler bu imkanlardan yararlanabiliyor. Ancak şartları iyi araştırmak gerekiyor. Ek ürün koşulu aramaksızın bin-bin 200 lira ödeme yapanlar olduğu gibi, belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var.
TABAN TUTARA YENİ ZAM
Emekliler, promosyonda taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı. Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.
YENİ EMEKLİ OLAN NE YAPACAK?
Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.
SÜRE BİTMEDEN BANKA DEĞİŞİR Mİ?
Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.
MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka seçilebiliyor.