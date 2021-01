Yapılmaması durumunda sıkıntı çok büyük! Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Cebinizden yüz binlerce lira çıkabilir

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NEDİR?



Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir. Her araç sahibinin yaptırması gereken zorunlu trafik sigortası, herhangi bir hasar anında karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni zararları üstlenmesi için yapılır. Trafik sigortası, her yıl belli limitler dahilinde, kaza anında karşı tarafta (hem araçlarda, hem de kişilerde) oluşacak hasarları karşılamak için yapılır.

Zorunlu trafik sigortası yaptırmış olan araç sahibi, kusurlu olduğu trafik kazasında maddi yükümlülükten kurtulur ve karşı araçta meydana gelen maddi hasarlar, karşı araçtaki sürücü şahıs ve yolculardaki bedeni zararlarda trafik sigortası tarafından karşılanır. Ayrıca hastane masrafları ve ölüm durumunda kusurlu şoförün ödemesi gereken maddi tazminatlar da trafik sigortası tarafından karşılanır.

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadığınız takdirde, trafiğe çıkan aracınız trafikten men edilir. Trafik sigortanızı yaptırmayı ertelemek sizi hem daha çok uğraştırır hem de para ve zaman kaybına neden olur.

KAYNAK: Hürriyet