Dijital platform üzerinde yer alan sanal devlet portalı e-Devlet sistemi içerisinde yer alan Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü e-bordro sayfasına turkiye.gov.tr adresinden erişim sağlanabiliyor. Bu e-Devlet sistemi sayfasında kimlik doğrulama için sisteme giriş ekranında 'e-Devlet şifresi ile giriş', 'mobil imza ile giriş', 'elektronik imza ile giriş' ve 'T.C. kimlik kartı ile giriş' giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak, giriş yapılması gerekiyor. Daha sonra e-bordro hizmeti için e-hizmetler kategorisi altında yer alan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü uygulamasına giriş yapılması gerekiyor. Kamu personellerinin sadece güncel aya ait olan maaş bordrosunu değil, aynı zamanda da geçmiş dönem maaş bordrolarını da görüntüleyebildiği e-bordro sayfasında yıl ve dönem seçimini yaparak, istediği döneme ait olan maaş bordrosunu görüntüleyebiliyor.