BİM marketler, farklı şehirlerde bulunan şube ile marketlerinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. BİM, 2021 yılında da binlerce yeni eleman alımı yapacak. Aşağıdaki linke ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz. Türkiye'nin en büyük perakende mağazalar zincirlerinden biri olan BİM, iş başvurularını kendi resmi kariyer sayfası bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx internet adresi üzerinden yapıyor. İşte İŞKUR BİM iş başvuru formu ve kadrolar
İŞKUR üzerinden yayımlanan Bim personel alımı ilanları şu şekilde:
Tır-Çekici Şoförü
Forklift Operatörü
Perakende Satış Elemanı (Gıda)
Muhasebeci
Reyon Görevlisi
Beden İşçisi (Genel)
Kasiyer
Şoför-Yük Taşıma
BAŞVURU ŞARTLARI
Bim marketler personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:
Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,
Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,
Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
Dinamik, prezantabl, iletişim yeteneği ve ikna kabiliyeti kuvvetli,
Müşteri memnuniyetine önem veren, pratik, güler yüzlü,
Takım ruhuna sahip, motivasyonu yüksek,
Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek,
Tercihen sigara kullanmayan.
Perakende mağazacılık sektöründe deneyim sahibi.
BİM İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye'nin en büyük perakende mağazalar zincirlerinden biri olan BİM, iş başvurularını kendi resmi kariyer sayfası bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx internet adresi üzerinden yapıyor.
İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların BİM'in internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak öz geçmiş bilgilerini eksiksiz doldurmaları ve ardından "BAŞVUR" ikonuna tıklayarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Buna ek olarak BİM perakende mağazalar zincirinde çalışmak isteyen adaylar bizzat mağazalar üzerinde CV doldurarak başvuruda bulunabiliyor.
https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx