10.000 ve 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı! Faiz oranları anlık değişiyor! 3 ay ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor!

3 ay ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor! Nakit sıkıntısı yaşayanlar için kredi müjdesi... Bankalardan avantajlı koşullarla kredi imkanı… Birçok banka harekete geçti. 3 ay ötelemeli kredi fırsatı sunuluyor. Değişen faiz oranları ve vade imkanları ile nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların sunduğu kredi paketlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bankalar peş peşe duyurdu. Vakıfbank, TEB, ING, İş Bankası, Yapı Kredi… 3 ay ertelemeli kredi kullanırken sizin için en uygun faizi uygulayan bankayı seçebilirsiniz. İşte 3 ay kredi ertelemesi sunan bankalar ve faiz oranları...
VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ
Vakıfbank tarafından acil nakit ihtiyacı olanlar için, aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.
Vakifbank'ta aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor.
Fakat Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterebiliyor.
Vakıfbank örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade(Ay): 36 Ay
Faiz Oranı (Aylık): % 1.59
Taksit Tutarı: 1.932,78 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL
Efektif Yıllık Faiz Oranı: %25,9408
TEB 3 AY ERTELEMELİ KREDİ
TEB %1,45 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuyor. Faiz oranı Findeks notuna göre değişiklik gösteriyor. 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun ödeme planınızı oluşturabilirsiniz.
TEB örnek ödeme tablosu:
Kredi Türü: TEB'de Kış Kredisi Kampanyası
Kredi Tutarı: 10.000 TL
Kredi Vadesi: 36
Faiz Oranı: %1,45
Aylık Taksit Tutarı: 376,13 TL
Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil): 52,50 TL
Sigorta: 596,90 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %23,4666
TEB ÇEKİLEN KREDİLERİ DE ERTELİYOR
TEB kredi kullanan vatandaşlardan, kredilerini ödemekte zorluk çekenler için de 3 ay erteleme seçeneği bulunuyor. Bankadan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle;
TEB'den ihtiyaç / taşıt / konut kredisi ve KMH kullanan ve koronavirüs salgını nedeniyle ödemelerinde zorluk çeken müşterilerimize ekonomiye destek paketi kapsamında 3 aya kadar 1 defaya mahsus erteleme imkanı sunuyoruz.
Kredi ödemelerinizin erteleme işlemini 30 Haziran 2021'e kadar gerçekleştirebilirsiniz.
ING 3 AY ERTELEMELİ KREDİ
ING %1,54'ten başlayan faizlerle 36 aya varen vade ve 3 ay erteleme seçeneğiyle ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.
ING örnek ödeme tablosu:
Faiz oranı: %1,54
Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 36 ay
Toplam geri ödeme: 13.781,52TL
Kredi tahsis ücreti: 50,00TL
YAPI KREDİ 3 AY ERTELEMELİ KREDİ
Yapı Kredi'den naki sıkıntısı olan vatandaşlar için 3 ay ötelemeli kredi fırsatı bulunuyor. 3 aya kadar ertelemeli kredi başvurusu Yapı Kredi mobil veya bireysel internet şubesi üzerinden yapılabiliyor.
İhtiyaç kredisi faiz oranı %2,19, 36 ay vade 3 ay ertelemeli
Yapı Kredi örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı: 10.000 TL
Vade: 36 ay
Aylık Akdi Faiz Oranı: 2,19%
Kredi Tahsis Ücreti: 50 TL
Aylık Taksit Tutarı: 432,97 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 15.586,92 TL
İŞ BANKASI 3 AY ERTELEMELİ KREDİ
İş Bankası'ndan 90 gün ertelemeli kredi kullanım imkanı.Bankadan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle;
"Üstelik, Anında Kredi'ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli Anında Kredi'ye İşCep veya İnternet Şubesi'nden başvuru yapabilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir."
QNB FİNANSBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ
QNB Finansbank da müşterilerine ödeme kolaylığı sunan bankalar arasında yer alıyor.
QNB Finansbank%1,33'den başlayan faiz oranıyla 36 ay 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor.
Bireysel İhtiyaç Kredisi Nedir? Şartları Nelerdir?
Bankalar özellikle son 10 yılda tüketicilere karşı olan hizmetlerini yoğun olarak artırmışlardır. İnsanların bitmeyen ihtiyaçlarını fırsata çeviren bankalar, çeşitli birçok kredi seçeneği sunmaktadırlar. Bayram, eğitim, evlilik, kariyer, sağlık, meslek, ev, araba derken kredi çeşitleri oldukça artmıştır. Bunların her biri bireysel ihtiyaç kredileri adı altında sıralanabilir ve bankaların en önemli silahlarından biridir denilebilir. Çünkü kar amacı güden ticari bankaların kendi aralarındaki rekabetlerinde kullandıkları en önemli hizmet budur.
İhtiyaç kredileri de bireysel müşteriler için genelde ticari bankalar tarafından çeşitlendirilmiştir. Elbette ki diğer banka türleri de bireysel müşteriler için ihtiyaç kredileri sunar. Ama bunu öncelikli olarak gerçekleştiren ticari bankalardır. Müşterileri kendilerine çekerek fonlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isterler ve bunun üzerinden de faiz gibi maliyetlerle kar elde etmeye çalışırlar.
Hayatımızda hepimizin anlık parasal sıkıntıları, istekleri, hayalleri olabilir. Bunların giderilmesi için bankalar tarafından sunulan bireysel ihtiyaç kredileri günümüzde; eş, dost, komşu yerine tercih edilen bir yöntemdir. Bu durumda bireysel kredi, banka ve finansal kuruluşların bireysel müşterilerine her türlü ihtiyaçları karşısında sunduğu finansal destektir. Bu kredileri kullanmak eskisi kadar zor değildir. Bankanın belli şartlarını gerçekleştirdiğiniz sürece, birçok kanal üzerinden bu başvurunuzu yapabilirsiniz. İster şubeye giderek isterseniz de telefon ve internet bankacılığı gibi yeni dönem teknolojik gelişmelerle kolayca gerçekleştirebilirsiniz.