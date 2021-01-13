Ve netleşti! Zamlı paralar hesaplara yatırılıyor! Sayısına göre alıyorsunuz en düşüğü 8 bin 904 lira oldu. Başvurular TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den yapılabiliyor. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile yapılıyor. Yeni yılla birlikte yeni annelerin devletten alacağı paralar arttı. Doğum yapan kadınlara 2020 yılı için 202 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyordu. Anne sigortalı değilse, para sigortalı babaya yatırılıyor. Bu tutar, ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu tarafından bir önceki yılın enflasyonuna göre belirleniyor. 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası verilmeye başlandı. Buna göre; ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.
Parayı alma şartları
Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor.
Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmıyor olmak gerekiyor.
Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmekle mükellef. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.
Bağkur'luya da var
Doğum yapan kadınlara 2020 yılı için 202 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyordu. Anne sigortalı değilse, para sigortalı babaya yatırılıyor. Bu tutar, ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu tarafından bir önceki yılın enflasyonuna göre belirleniyor. O da yüzde 14.6 olmuştu. Bu kapsamda 2020'deki ödeme 202 liradan 232 liraya çıktı. Bunun için başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zamanaşımı süresi var. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Ödeme tek seferlik.
Çocuk sayısına göre
15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası verilmeye başlandı. Buna göre; ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne, ilçede ise kaymakamlığa yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Tüm bu ödemeleri düşünürsek çalışan yeni anneye ilk doğumda ödenecek en düşük para (doğum+süt+çocuk) 9.436 lira olacak.
Doğum parasını kimler alır? Süt parası alma şartları
SSK doğum parası bir yardım parası değildir. SSK'ya bağlı olarak çalışan kadınların, SSK'lı olmasından dolayı sahip olduğu yasal bir haktır. SSK doğum parası alınabilmesi için şartlar şu şekildedir;
- SSK doğum parası alınabilmesi için, raporun başladığı tarihten sonra iş yerinden çalışılmıyor olması gerekmektedir.
- Doğum öncesi, doğum izni tarihi başlamadan önce ilgili sigortalı kadın işten çıkarsa doğum parasını alamamaktadır.
Çocuk doğum parası nasıl alınır?
SSK doğum parası bir yardım parası değildir. SSK'ya bağlı olarak çalışan kadınların, SSK'lı olmasından dolayı sahip olduğu yasal bir haktır. SSK doğum parası alınabilmesi için şartlar şu şekildedir;
- SSK doğum parası alınabilmesi için, raporun başladığı tarihten sonra iş yerinden çalışılmıyor olması gerekmektedir.
- Doğum öncesi, doğum izni tarihi başlamadan önce ilgili sigortalı kadın işten çıkarsa doğum parasını alamamaktadır.
- Doğumun gerçekleştiği tarihten önceki bir yıl içerisinde en az 90 günlük prim ödemesi yapılmış olmalıdır.
- Doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 haftalık olan doğum izni süresince iş yerinde kesinlikle çalışmaya devam edilmemesi gerekmektedir. Böyle bir durum tespit edildiğinde doğum parası ödemesi yapılmamaktadır.
- Doğum parasının alınabilmesi için doğumun gerçekleşmiş olması ve bebeğin sağ olması gerekmektedir. Düşük gibi olumsuz bir olayın gerçekleşmesi durumunda doğum parası alınamamaktadır.
Doğum parası almak için başvuru şartları
SSK doğum parası başvurusu için SSK'lı kadın çalışanın yapması gereken tek şey hekimden aldığı raporu işverenine teslim etmektir. Bu durumda yalnızca SGK sisteminde raporların kullanıldığı modüle sahip olmayan işyerleri için geçerlidir. Normal şartlarda süreç hekimin ilgili raporu sistem üzerinden işlemesi ile başlamaktadır.
Hastaneden alınan raporun işyerine teslim edilmesi gerekmektedir. Diğer işlemler işveren tarafından gerçekleştirilmektedir. İşyeri ve SGK il ya da ilçe müdürlükleri arasında yapılan yazışmalar sonrasında doğum parası başvurusu tamamlanmış olacaktır. SGK doğum parasını PTT üzerinden ödemekte olup anne kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek parasını alabilmektedir.
Doğum parası bir diğer adıyla analık iş göremezlik parası, SSK (4A)'ya bağlı olarak çalışan bir kadının yasal hakkı ola doğum iznine bağlı olarak verilmektedir. Bu hak sigortalı kadına doğumdan önce 8, doğumda sonra 8 hafta olacak şekilde verilmektedir. Sigortalı kadının doğumu sebebiyle çalışamadığı tarihler için doğum parası ödenerek, bu konudaki mağduriyeti giderilmektedir. Çalışan anneye doğum parası 2019 yılında da verilmeye devam edecektir.
KAYNAK: Posta