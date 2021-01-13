Ve netleşti! Zamlı paralar hesaplara yatırılıyor! Sayısına göre alıyorsunuz en düşüğü 8 bin 904 lira oldu

Doğum parası almak için başvuru şartları

SSK doğum parası başvurusu için SSK'lı kadın çalışanın yapması gereken tek şey hekimden aldığı raporu işverenine teslim etmektir. Bu durumda yalnızca SGK sisteminde raporların kullanıldığı modüle sahip olmayan işyerleri için geçerlidir. Normal şartlarda süreç hekimin ilgili raporu sistem üzerinden işlemesi ile başlamaktadır.

Hastaneden alınan raporun işyerine teslim edilmesi gerekmektedir. Diğer işlemler işveren tarafından gerçekleştirilmektedir. İşyeri ve SGK il ya da ilçe müdürlükleri arasında yapılan yazışmalar sonrasında doğum parası başvurusu tamamlanmış olacaktır. SGK doğum parasını PTT üzerinden ödemekte olup anne kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek parasını alabilmektedir.