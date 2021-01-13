UBER taksi nedir, nasıl bir uygulamadır? Türkiye'de UBER erişim engeli kaldırıldı mı?

UBER TAKSİ NEDİR?

Uber, akıllı telefon üzerinden hizmet veren bir yolcu taşıma uygulamasıdır. Telefona yüklendikten sonra kullanıcılara gidecekleri yere götürecek ulaşım aracını tespit etme, bulma, çağırma, fiyatını ve güzergahını belirleme hizmeti vermektedir. Kullanıcı gideceği yere taksi, lüks araç ya da herhangi bir araç ile gitme seçeneklerine sahip olabiliyor.

Nereye gidileceği ilk etapta sisteme yazıldığı için şoföre nereye gideceğinizi tarif etmekle uğraşmaya gerek kalmıyor. Uber ulaşım hizmeti kredi kartı ile ödeme imkanı sağladığı için nakit para bulundurma zorunluluğunu da ortadan kaldırmış oluyor. Araç arayanlar ile araç sahiplerini buluşturan sistem Uber, dünyada 315 ülkede hizmet veriyor.