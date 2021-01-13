UBER taksi nedir, nasıl bir uygulamadır? Türkiye'de UBER erişim engeli kaldırıldı mı?

UBER taksi nedir? UBER geri mi döndü? UBER taksi, akıllı telefon üzerinden hizmet veren bir yolcu taşıma uygulamasıdır. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, UBER faaliyetlerinin durdurulmasına, mobil uygulamasına ve internet sitesine erişimin engellenmesi kararı vermişti. İstinaf Mahkemesi'nden alınan kararla birlikte UBER'in Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik flaş bir karar çıktı. Uber erişim engeliyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Taksi hizmetine alternatif olan çıkan Uber, sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Uber'in Türkiye'de erişim engelinin kaldırıp kaldırılmadığı merak konusu. Peki Uber Türkiye'de açıldı mı? Uber ne demek?
UBER TAKSİ NEDİR?
Uber, akıllı telefon üzerinden hizmet veren bir yolcu taşıma uygulamasıdır. Telefona yüklendikten sonra kullanıcılara gidecekleri yere götürecek ulaşım aracını tespit etme, bulma, çağırma, fiyatını ve güzergahını belirleme hizmeti vermektedir. Kullanıcı gideceği yere taksi, lüks araç ya da herhangi bir araç ile gitme seçeneklerine sahip olabiliyor.
Nereye gidileceği ilk etapta sisteme yazıldığı için şoföre nereye gideceğinizi tarif etmekle uğraşmaya gerek kalmıyor. Uber ulaşım hizmeti kredi kartı ile ödeme imkanı sağladığı için nakit para bulundurma zorunluluğunu da ortadan kaldırmış oluyor. Araç arayanlar ile araç sahiplerini buluşturan sistem Uber, dünyada 315 ülkede hizmet veriyor.
UBER NASIL KULLANILIR?
Uber'i kullanmak için ilk olarak hizmete üye olmak gerekiyor. İster uber.com sitesinden, ister Android veya iPhone uygulamasından üye olabiliyorsunuz. Sonrasında bir araca ihtiyaç duyduğunuzda, uygulama üzerinden alınmak istediğiniz konumu seçiyorsunuz. Konumunuza göre araç talep ettiğinizde, bir sürücü talebinizi üstleniyor.
Daha sonra gitmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz ve aracı bekliyorsunuz. Dilerseniz varış noktasını seçtikten sonra, daha araç gelmeden bile yolculuğun ne kadar tutacağını görebiliyorsunuz.
UBER TÜRKİYE'DE AÇILDI MI?
Uber erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararının İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırılmasının ardından İstanbul'a geri döndüğünü duyurdu.
Uber'e Erişim engeli İstinaf Mahkemesi'nin kararına uygun olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bağlı olarak faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından resmen kaldırıldı. Erişim engelinin kalkması ile Uber, Türkiye'de tekrar erişilebilir hale geldiğini ve faaliyetlerine sarı taksiler ile çalışarak devam edeceğini açıkladı.
Uber'in yazılı yaptığı açıklamada, "Uber, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline gelmiş ve Türkiye'de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştır. Erişim engelinin kalkması ile Uber uygulamasında UberTaksi hizmeti sunulabilecek. Uber uygulaması İstanbul'da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından halihazırda kullanılmıştır" denildi.