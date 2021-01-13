TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor.

ÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.