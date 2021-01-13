Taşeron son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kadrosunda görevli 4/D'li işçilerin 2021 Ocak ayında enflasyon farkı ödenmesine ilişkin resmi yazısı 81 il valiliğince kurumlara gönderildi.
Kurum bünyesinde çalışmakta olan işçilerin, toplu sözleşmeden yararlanan ve dayanışma aidatı ödemeleri durumunda ücretleri, enflasyon farkına rağmen asgari ücretin altında kalıyorsa yeni oranların aşağıdaki resmi yazıdaki gibi olması gerektiğine yer verildi
Enflasyon farkı alacak işçiler;
4/d'li taşeron işçilerin maaş zammı için resmi yazı geldi
4/d'li taşeron işçilerin maaş zammı için resmi yazı geldi
4/d'li taşeron işçilerin maaş zammı için resmi yazı geldi
TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor.
ÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
YÜZDELİK DİLİM, EK ÖDEME ARTIŞI, MAAŞ ZAMMI
Taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi, Türk İş'in talebi burada önemli olurken gündemde konuşulan rakamlar yüzde 8-10 bandı ile yüzde 17.5-20 bandı olarak göze çarpıyor. Bunun dışında taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi de gündemde.
YENİ HAKLAR NE ZAMAN UYGULAMAYA GİRECEK?
Mali ve sosyal haklar için düzenlemeleri bekleyen taşeron işçiler yeni hakların ne zaman maaşlara ve diğer ödemelere yansıyacağını merak ediyorlar.
Bu noktada kritik tarih 31 Ekim 2020. Bu tarihe kadar geçerli olacak olan mevzuat, yeni haklar ile değişecek. Çalışma Bakanlığı işe yetkili sendikanın önümüzdeki günlerde bu görüşmelere başlamaları ve 31 Ekim tarihinden önce tüm detayların belli olması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TAYİN HAKKI
Taşeron işçilerin tayin hakkı konusunda mahkeme kararı bulunuyor. Bu karar eşi kamuda çalışan bir taşeron işçi tarafından açılan dava sonucunda ortaya çıktı. Mahkeme taşeron işçinin eşinin yanına naklen atama ile tayin edilmesine karar verdi.
İller arası gerçekleşen bu tayin hakkında önemli olan noktalar ise taşeron işçinin eşinin kamuda çalışması ve tayin talebinin iller arası olması.
Basında yer alan tayin hakkı düzenlemesinde ise taşeron işçiler için bazı olasılıklar ele alınıyor. Bunlardan birincisi il içi ve il dışı tüm taşeron işçiler için tayin hakkı olurken ikinci ihtimalde eşi başka ilde olan aile birliği olmayan taşeron işçiler için tayin hakkı.
Bunların dışında sadece kurum içi tayin hakkı sağlanması bir diğer ihtimal olarak gösteriliyor.
Taşeron işçilerin tayin hakkı taleplerinin 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında ele alınması kuvvetle muhtemel. Çalışma Bakanlığı ile yetkili sendikanın bu konuda nasıl bir karar vereceği ise 900 bin işçi tarafından merak ediliyor.