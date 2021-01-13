‘Hizmet sektörü HES ile çalışsın’

TURİZM SEZONU NİSAN'DA AÇILACAK



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz yeni Göbeklitepe'lere hazır olalım" müjdesini verdi. Bu sene turizmde V çıkışı beklendiğini belirten Ersoy, "Mart ayında 2 binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz, Nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz" dedi. Pandemi sürecinde tercih sebebi olan çadır turizminin de güçlendirileceğini söyleyen Bakan Ersoy, 30 bin 744 sanatçıya bu ay itibariyle sanatçı ödemelerinin başlayacağını da kaydetti.