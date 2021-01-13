‘Hizmet sektörü HES ile çalışsın’

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Vaka sayısının düşmesi ve aşılamanın başlamasıyla hizmet sektörünün HES kodu ile faaliyete geçmesi konusunda olumlu gelişme yaşanmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Salgın döneminde ATO üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gereken her adımı attıklarını vurgulayan Baran, "27 Nisan itibarıyla devreye giren Nefes Kredisi'ne en çok katkı yapan Oda olduk. 4 bin 498 üyemiz toplam 278 milyon liralık kredi kullandı" dedi.
TURİZM SEZONU NİSAN'DA AÇILACAK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz yeni Göbeklitepe'lere hazır olalım" müjdesini verdi. Bu sene turizmde V çıkışı beklendiğini belirten Ersoy, "Mart ayında 2 binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz, Nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz" dedi. Pandemi sürecinde tercih sebebi olan çadır turizminin de güçlendirileceğini söyleyen Bakan Ersoy, 30 bin 744 sanatçıya bu ay itibariyle sanatçı ödemelerinin başlayacağını da kaydetti.
THY'DEN YURT DIŞI İÇİN % 40 İNDİRİM
Türk Hava Yolları (THY), yüzde 40 indirim kampanyası başlatıyor. THY'nin yurt dışı uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 13-15 Ocak'ta satın alacakları biletler ile 1 Nisan-31 Aralık'ta yüzde 40 indirimli uçacak. Yolcular, kampanya kapsamında satın alacakları biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkına da sahip olacak. İptal ya da iade durumunda ise ücret sınıfı kuralları geçerli hale gelecek.
PALANDÖKEN'E TURİST YAĞDI
Kış turizminin gözde mekanlarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerle hareketlendi. Palandöken'e gelen turistler, pandemi önlemleri kapsamında kış sporları ile stres atıyor. Işıklandırılmış pistler sayesinde gece de kayak yapılabilirken, göletler sayesinde pistlere suni kar yağdırılıyor. Otel işletmecileri, Türkiye'de sıcak hava dalgasına rağmen Palandöken'de istenildiği gibi kayak yapılabildiğini belirtiyor. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin Genel Müdürü Ömer Akça, "Pandemi dolayısıyla hafta sonu sadece günübirlikçilere müsaade edilmeyecek" dedi.