Çalışmadan SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olun ve aylık 1.662 TL maaş alın... Ev hanımları emekli olmak istediklerinde yapmaları gereken bazı işlemler bulunuyor. İşte aşama aşama ev hanımlarının emeklilik süreci ve yapmaları gereken işlemler. İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ' İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile yaşadıkları ve ikametinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmalıdır. Yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi İle müracaat yapabilirler.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK AYLIK MAAŞ VE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKI
Emekli olmak için sağlanması gereken koşullar tüm vatandaşlar için aynıdır. Yani ister çalışma hayatının içerisinde yer alsın ister çalışmasın emekli olmak isteyen vatandaşların tamamı SGK'ya belli bir oranda prim ödemek zorunda. Bunun dışında belli bir gün sigortalılık gün şartı sağlanmalı. Ayrıca emeklilik için de belli bir yaşın üzerinde olunması gerekiyor. Tüm bu şartların aynı anda sağlandığı anda ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik başvurusu yapılabiliyor.
BAŞVURU NEREYE?
1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4B yani eski adıyla Bağkur statüsünde değerlendiriliyor.
İlk kez isteğe bağlı sigorta yaptırmak için ikametgahın bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine, 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile başvurmak gerekiyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KOLLARI
Kanuna göre ve yürürlükteki mevzuata göre isteğe bağlı sigorta ödeme yapılabilen sigorta kolları şunlardır;
– İsteğe bağlı bağkur (4b),
– İsteğe bağlı ek 5 tarım ssk ,
– Ev hanımları için isteğe bağlı bağkur (4b)
– Emekli sandığı isteğe bağlı ödeme sigortası.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KAÇ YIL ÖDENİR?
- Ek 5 tarım sigorta primi ödemesi yapıyorsanız SSK kapsamında emekli olursunuz. Eğer yeni başlayacaksanız yaş haddinden emeklilik için 5400, normal emeklilik için ise 7200 prim gününü tamamlamanız gerekir.
- İsteğe bağlı 4B Bağkur ve ev hanımları için isteğe bağlı 4B Bağkur kapsamında yaş haddinden emekli olabilmek için ise 5400, normal emeklilik için 9000 prim gününü tamamlamanız gerekir.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR?
İsteğe bağlı sigorta, bireyin kendisini uzun vadeli olacak şekilde güvenceye almasıdır. İsteğe bağlı sigortalılık 5510 sayılı kanunun 50. maddesinde de, kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigorta şeklinde tanımlanmıştır.
KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA BAŞVURABİLİR?
Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
– 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan (SSK, Emekli Sandığı gibi)
– Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
– Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
-18 yaşını dolduranlar.
Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga (Yürürlükten kaldırılmış) kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek olmadan, Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.