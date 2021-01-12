Çalışmadan SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olun ve aylık 1.662 TL maaş alın... Ev hanımları emekli olmak istediklerinde yapmaları gereken bazı işlemler bulunuyor. İşte aşama aşama ev hanımlarının emeklilik süreci ve yapmaları gereken işlemler. İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ' İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile yaşadıkları ve ikametinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmalıdır. Yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi İle müracaat yapabilirler.