Sigara fiyatları 2021 güncel liste! Sigara fiyatları düştü mü 2021? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...



SİGARA FİYATLARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigara fiyatlarından alınan 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranı yüzde 63'e düşürülürken ek olarak maktu vergi 0.4851 TL ve asgari maktu vergi ise 0.4883 TL olarak kaldı.

Ancak 2021 yılının ilk 6 ayı yani Ocak-Haziran dönemi için sigaradan alınan vergilere artış şimdilik yansıtılmadı.