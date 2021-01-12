Faturalarda nasıl tasarruf edilir? Doğalgaz faturalarında yüzde 10-15 tasarruf mümkün... İşte o yöntem

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle doğalgaz tüketimi artarken; Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş faturaları düşürecek öneriler yaptı:
Peteklerin arkasına yalıtım malzemesi koyarak ısının dışarı çıkması engellenebilir.
Ortalama her odada yüzde 10-15 tasarruf sağlanabilir.
Evleri çok ısıtmayın.
21 derece konfor için yeterli.
1 derece sıcaklık farkı, yüzde 7 daha fazla doğalgaz harcamaya sebep olabilir.
İzolasyon önemli.
Pencerelerden kayıpları önlemek için nalburlarda satılan süngerleri, yalıtım malzemelerini kullanabiliriz.
Böylelikle pencerelerdeki kaybı önlersiniz.
Bir evde çatıdan yüzde 35, pencerelerden yüzde 15, yerlerden ise yüzde 25 civarında kayıp vardır.
Siz bunların tamamını yalıtırsanız yüzde 50 tasarruf sağlarsınız.
Önlemlerle ise yüzde 10-15 civarında tasarruf sağlarsınız.