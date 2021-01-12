Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 4 bin 500 liralık avans için emeklinin yapacağı geri ödeme aylık 125 lira olacak. Emekliler bu yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı zam aldılar. Ocak ve Temmuz zamlarına bakıldığında kümülatif olarak toplam zam oranı yüzde 12.60'a çıkmış oldu.

Emekliler ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında da 1000'er liralık ikramiyelerini hesaplarında gördüler. Memur emeklileri için ise hem ocak hem de temmuz aylarında enflasyon farkı oluştu ve zamlarına eklendi.