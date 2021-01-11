Netleşti 5.250 lira para geri ödemesiz veriliyor! Başvuru için son gün! Milyonlarca kişinin hesabına yatıyor!

Netleşti 5.250 lira geri ödemesiz veriliyor! Başvuru için son gün! Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa 3 ay boyunca 1.000 liralık hibe (gelir kaybı desteği) ve 750 liraya kadar kira desteği olmak üzere toplamda 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Ödemeler ocak, şubat ve mart aylarında olmak üzere üç eşit tutarda yapılacak. Desteklerin ödeneceği tarihlere ilişkin duyurulara 'ticaret.gov.tr' adresinden ulaşabilecek. Hibe desteğinden; taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş ve düğün salonu işletmecisi gibi küçük esnaf faydalanacak. Kira yardımını da 'basit usüle tabi' bulunan ve işyeri kirada olan esnaf alacak.