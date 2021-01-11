Milyonlarca kişi için güzel haber! 347 TL taksitle kredi fırsatı! Başvuru için son gün...

Canlandırmanın avantajı



İhya (canlandırma) başvurusu yapan Bağkur'luların gecikme ceza ve faizi silinecek. Borç, aylık yüzde 0.35'lik enflasyona göre yeniden hesaplanacak. Bu da çok az bir fark anlamına geliyor. Örneğin; 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki sigortalılık süresi durdurulan sigortalının, bu süreyi ihya edebilmek için ödeyeceği prim, alt sınırdan 24 bin 368 lira. Bu tutar yapılandırmayla 8 bin 967 liraya düşüyor. Yani yüzde 63 indirim var.