3600 GÜNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?

4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şart sigorta başlangıç tarihleridir. Erken emeklilikte üç tarih çok önemli…

Erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.

İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.