Renault, 2021 Ocak ayı güncel fiyat listesini açıkladı. 2021 model araç fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir fiyatlandırma bulunmasa da 2020 model sıfır araçlarını yeni yılda kaç TL fiyat etiketi ile satışa sunacağını açıkladı. İşte yeni Renault Clio, Clio Sport Tourer, Symbol, Megane HB, Megane Sedan, Kadjar ve Talisman 2021 Ocak ayı fiyat listesi... Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde oluyor; Özellikle o markayı ilk kez kullanacaksanız mutlaka temel özellikleri hakkında bilgi almanız gerekiyor. Bunlar farın, sileceklerin, sinyalin, selektörün, dörtlü ikaz ışıklarının ve viteslerin kullanımı vs. gibi mutlaka bilinmesi gereken özelliklerdir. Bazı firmalarda satış adetleri fazla olduğu için bu iş aceleye getirilip, müşteri yeterince bilgi sahibi edilmeden araç teslim edilmektedir.
RENAULT 2021 YILI OCAK AYI FİYAT LİSTESİ
İşte Renault'un 2021 Ocak ayı sıfır araba modellerinin güncel fiyat listesi;
2020 model Renault Clio yeni fiyat listesi
- Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.900 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 185.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 209.900 TL
- Touch 1.0 TCe 100 bg: 179.900 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 195.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 211.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 219.900 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 211.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 227.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 288.900 TL
2020 model Renault Clio Sport Tourer yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 140.900 TL
2020 model Renault Symbol yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 145.900 TL
- Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 159.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 195.900 TL
2020 model Renault Megane Sedan yeni fiyat listesi
-Joy 1.3 TCe 140 bg: 202.900 ₺
- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 288.900 ₺
- Joy 1.5 Blue dCi 115 bg: 281.900 ₺
- Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 305.900 ₺
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 301.900 ₺
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 319.900 ₺
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 316.900 ₺
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 356.900 ₺
2020 model Renault Kadjar yeni fiyat listesi
- Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 378.900 TL
2020 model Renault Talisman yeni fiyat listesi
- Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 465.900 TL
SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!
Özellikle o markayı ilk kez kullanacaksanız mutlaka temel özellikleri hakkında bilgi almanız gerekiyor. Bunlar farın, sileceklerin, sinyalin, selektörün, dörtlü ikaz ışıklarının ve viteslerin kullanımı vs. gibi mutlaka bilinmesi gereken özelliklerdir. Bazı firmalarda satış adetleri fazla olduğu için bu iş aceleye getirilip, müşteri yeterince bilgi sahibi edilmeden araç teslim edilmektedir. Siz araç sahibi olarak çok aciliyetiniz olmadığı sürece kesinlikle aracı en kısa sürede teslim alma yoluna gitmek için ısrarda bulunmayın. Bırakın size teslimat zamanı için randevunuzu versinler. Randevunuzda gelin ve aracınızın özelliklerini mutlaka çok iyi bir şekilde dinleyin gerekiyorsa video çekimi yapın.
Aracınızın özelliklerini öğrendikten sonra aracınızın tarafınızdan kontrol edilme kısmına gelin. Öncelikle yedek lastik, kriko, paspas, bijon anahtarı (varsa şifreli bijon), çeki demiri,kriko, trafik-ilkyardım seti, araç faturası,garanti belgesi ve kullanım klavuzunun eksiksiz olduğunu görün. Aracınızı ıslak, kirli ve karanlıkta teslim almaktan kaçının. Aydınlık bir ortamda biraz vakit ayırarak mutlaka gözünüzle ezik ya da çizik varmı diye kontrol edin. Genellikle böyle durumlar satış öncesinde müşteriye söylenir ama yine de gözden kaçma ihtimali olabileceğini unutmayın.
Özellikle ön tampon alt kısımları ve kapıların açıldığında yandaki bir yere değebilecek kısımlarını kontrol edin. Camlarınızı ve varsa sunroofu açıp kapatıp çalışırken ses çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin. Motor sıvılarını tam olup olmadığını ve lastik basınçlarınızın doğru ayarlandığını mutlaka sorun.Aracınızın bakım aralıklarını ve garanti süresini mutlaka öğrenin. Acil durumda aramanız geren yol yardımı telefonunu mutlaka alın.