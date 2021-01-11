SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

Özellikle o markayı ilk kez kullanacaksanız mutlaka temel özellikleri hakkında bilgi almanız gerekiyor. Bunlar farın, sileceklerin, sinyalin, selektörün, dörtlü ikaz ışıklarının ve viteslerin kullanımı vs. gibi mutlaka bilinmesi gereken özelliklerdir. Bazı firmalarda satış adetleri fazla olduğu için bu iş aceleye getirilip, müşteri yeterince bilgi sahibi edilmeden araç teslim edilmektedir. Siz araç sahibi olarak çok aciliyetiniz olmadığı sürece kesinlikle aracı en kısa sürede teslim alma yoluna gitmek için ısrarda bulunmayın. Bırakın size teslimat zamanı için randevunuzu versinler. Randevunuzda gelin ve aracınızın özelliklerini mutlaka çok iyi bir şekilde dinleyin gerekiyorsa video çekimi yapın.