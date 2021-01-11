11 Ocak düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar! Faiz oranı en düşük ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor?

AYLIK GERİ ÖDEME TUTARI NE KADAR OLACAK?

1,74 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.984 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BANKADAN KREDİ AÇIKLAMASI

İhtiyaç Kredisi'ni en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.

11 OCAK 2020 PAZARTESİ BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.

11 OCAK 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

11 OCAK 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

11 OCAK 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.50

Konut kredisi: 1.49

Uygun Faizli İhtiyaç Kredisi Alma Şartları Nelerdir?

İhtiyaç kredisi başvuru koşulları ve başvuru aşamasında bankaların talep ettiği evraklar şunlardır:

Kredi başvurusu yapan kişiler, en az 18 yaşında olmak zorundadır.

Kredi talebinde bulunmak için SGK'lı bir işte düzenli olarak çalışılması ya da düzenli bir gelirin bulunması gerekir.

Sadece kredi başvurusu yapan kişiye ait gelirlerin yer aldığı, resmi gelir belgesi hazırlanmalıdır. Kira geliri gibi farklı kaynaklar, ek gelir belgesinde toplanmalıdır.

Kişilerin adına açılmış bir icra takibinin bulunmaması ve kişilerin kredi notunun yüksek olması şarttır.

Kredi için belirlenen tutarın aylık taksitleri, kişilerin aylık gelirinin %50'sinden fazla olmamalıdır.

Bankaların talebine göre, ihtiyaç kredisi için kefil ve teminat göstermek gerekir.