Cepleri yakmıyor almayan pişman! 2021 yılında otomobil alacaklar dikkat! Sahibinden hepsi yarı fiyatına satılıyor

İcradan Araç Nasıl Satın Alınır Şartlar Nedir? 2021

Uygun fiyata kelepir araç kredisi alarak yada almayarak otomobil almak, her sürücünün hayalidir. Ancak her alım satım işleminde olduğu gibi hacizli araç almak için de bir takım şartlar gereklidir. Bunları maddeler halinde açıklayacak olursak şu şekildedir;

18 Yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvurulara katılabilir .

Kimlik bilgileri ve belgesiyle başvurulacaktır .

Kanuni ikametgah göstermek

Türkiye de tebligat göstermek

İhaleye katılabilmek için ihale ilanındaki belirtilen niteliklere sahip olmak

Tüzel kişiler açısından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu yerden noter tasdikli vekaletnameyi vermek

Araç için nakit ücret eğer bankadan talep edilecek ise anlaşmalı bankadan teminat belgesi alınmalıdır.

İhale başvuru formu edinilerek doldurulmalı bu şartlar uygulandığında ilk aşama tamamlanmış olur . İkinci aşamada ise; icra müdürlüğünün talep ettiği teminatı hazırlamak ve ihalelere araç için talep etmek Üçüncü aşamada aracın borcunun bulunup bulunmadığını ve hasar kaydını inceleyin.İhaleleri muhakkak yakından takip edin almak istediğiniz araçta istediğiniz detaylar bulunuyor mu ? inceleyin.Araç masrafları bütçenize uygun mu kontrolde bulunun .Bu araçlar icra yoluyla alındığından araç için birkaç yeni masraf gerekli örneğin : araç ruhsatı ; aracın fenni muayene ücretleri ve anahtarları yenilenmelidir