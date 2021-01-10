Cepleri yakmıyor almayan pişman! 2021 yılında otomobil alacaklar dikkat! Sahibinden hepsi yarı fiyatına satılıyor

Cepleri yakmıyor almayan pişman! 2021 yılında otomobil alacaklar dikkat! Sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı haczedilen araçlar rayiç fiyatlarının çok daha altına alıcı bulabiliyor. Tamamen yasal olan bu satışlara ilişkin olarak araçlar yerinde de görülebiliyor.
Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor. Yasal süreçler ve prosedürler uygulandıktan sonra araç ekspertize sokuluyor. Ekspertiz araca ilişkin kusurları rapor halinde sunuyor. Bu aşamadan sonra otomobil satışa hazır hale geliyor ve ilanı yayımlanıyor. Sonrasında ihalede toplanan tekliflere göre en yüksek fiyatı veren kişiye araç satılıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
İşte satışa çıkan bazı otomobiller:
2016 model Renault Megane dizel
İhale başlangıç bedeli: 52 bin lira
Muhammen bedeli: 100 bin lira
2017 model Honda Civic benzinli
İhale başlangıç bedeli: 116 bin lira
Muhammen bedeli: 220 bin lira
2017 model Opel Mokka dizel
İhale başlangıç bedeli: 85 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 165 bin lira
2018 Fiat Egea dizel
İhale başlangıç bedeli: 48 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 95 bin lira
2017 model BMW 3.18 dizel
İhale başlangıç bedeli: 207 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 405 bin lira
2016 model Hyundai Tucson
İhale başlangıç bedeli: 120 bin lira
Muhammen bedeli: 235 bin lira
2017 model Opel Crossland benzinli
İhale başlangıç bedeli 111 bin lira
Muhammen bedeli: 220 bin lira
2016 model Audi A6 dizel
İhale başlangıç bedeli: 281 bin lira
Muhammen bedeli: 548 bin lira
2017 model Hyundai i20 benzinli
İhale başlangıç bedeli: 69 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 135 bin lira
2016 model Nissan Qashqai benzinli
İhale başlangıç bedeli: 95 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 185 bin lira
İcradan Araç Nasıl Satın Alınır Şartlar Nedir? (Başvuru Kanalları)
İcradan araba almak, birçok vatandaşımızın günümüzde yaptığı karlı bir tercihtir. Aynı fiyat araçlara göre hacizli araçlar uygun ücrete satılmasından dolayı bir aracın birden çok talihlisi olabiliyor.
İcradan Araç Nasıl Satın Alınır Şartlar Nedir? 2021
Uygun fiyata kelepir araç kredisi alarak yada almayarak otomobil almak, her sürücünün hayalidir. Ancak her alım satım işleminde olduğu gibi hacizli araç almak için de bir takım şartlar gereklidir. Bunları maddeler halinde açıklayacak olursak şu şekildedir;
18 Yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvurulara katılabilir .
Kimlik bilgileri ve belgesiyle başvurulacaktır .
Kanuni ikametgah göstermek
Türkiye de tebligat göstermek
İhaleye katılabilmek için ihale ilanındaki belirtilen niteliklere sahip olmak
Tüzel kişiler açısından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu yerden noter tasdikli vekaletnameyi vermek
Araç için nakit ücret eğer bankadan talep edilecek ise anlaşmalı bankadan teminat belgesi alınmalıdır.
İhale başvuru formu edinilerek doldurulmalı bu şartlar uygulandığında ilk aşama tamamlanmış olur . İkinci aşamada ise; icra müdürlüğünün talep ettiği teminatı hazırlamak ve ihalelere araç için talep etmek Üçüncü aşamada aracın borcunun bulunup bulunmadığını ve hasar kaydını inceleyin.İhaleleri muhakkak yakından takip edin almak istediğiniz araçta istediğiniz detaylar bulunuyor mu ? inceleyin.Araç masrafları bütçenize uygun mu kontrolde bulunun .Bu araçlar icra yoluyla alındığından araç için birkaç yeni masraf gerekli örneğin : araç ruhsatı ; aracın fenni muayene ücretleri ve anahtarları yenilenmelidir
İhale İlanlarına Nasıl Erişim Sağlayabiliriz
İlanlar gazetede ve defterdarlık binalarının ilgili duyuru panoları ve İnternet olmak üzere 3 şekilde duyurulur gazete ile yapılacak ilan ile ihale günü arası 10 günden son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olmamak üzere toplam 2 defa duyurulur. İnternet ortamında ise www.maliye.gov.tr den defterdarlıklar bölümünden araştırabilirsiniz .Ayrıca defterdarlıkların ilan tahtalarında ilanlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz .
Araç İhalelerine Kimler Katılamaz
İhaleyi yapan müdürlüğün,İdari amirleri,
İşlemlerle ilgilenen görevliler,
Bu kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar olan hısımları,
İhaleye katılması kamu hizmetlerince yasaklanmış kimseler,
Hapiste olanlar ve akli sağlığı yerinde olmayanlar. Ve reşit olamayanlar ihalelere katılamazlar.
İhaleler İçin Teminat Belgesi Nasıl Düzenlenebilir?
Borç ödemesi ve ihalenin olumlu yönde sonuçlandırılması ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesi adına bankalardan alınan belgedir. Banka birtakım şartlar ister. Tüm bunların gerçekleşmesi için şahısın gerçek kişi olması gerekir .Daha önce bankalara ödemelerinin zamanlı yapılıp yapılmadığı incelenir maaş bedeli incelenerek bir ödeme çizelgesi hazırlanır. Eğer bankalara düzenli ödemelerinizi sağladıysanız ve düzenli aynı bankanın müşterisi iseniz teminat belgenizi almanız daha kolay olacaktır bu sebeple devamlı kullandığınız bankayı tercih etmeniz tavsiye olunur.
İhalelerde Uygulanan Usuller Nelerdir?
Hacizli malların satışında bir takım krallar vardır. Bu kurallar dahilinde yapılan her işlem yasal olur. Uyulmayan usuller ise sorun çıkartabilir bu sebeple, kurallara uygun hareket etmek gereklidir. İhalelerde açık teklif kapalı teklif ve pazarlama usulü olarak 3 çeşit usul bulunur. Genel olarak Acık usul tercih edilir. Araç ihalelerinde büyük ihtimalle açık usulle yapılır alıcı aracı yakından inceleyerek aracın kendi isteklerine uygun olup olmadığına karar verir .İhale usulu araç alırken birazda araçlardan anlıyor iseniz şans sizden yana olacaktır. Lakin araçlarla ilgili çok bir bilginiz yok ise anlayan bir kimse ile ihalelere girmelisiniz.
İhale İşlemlerine İtiraz Nasıl Yapılır?
İhalelere ilişkin itirazlarda öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunmak zorunludur. idarenin aldığı kararların uygun bulunması zorunludur. idarenin aldığı kararları uygun bulunmaması ve idarenin 30 iş günü içerisinde karar almaması durumunda kuruma şikayet başvurusunda bulunabilir. 4734 sayılı kanun kapsamında bulunan ihalelerde kurallara aykırılıklar bulunduğu iddiasıyla gerçek ve tüzel kişiler kararların incelenmesi hususunda başvurabilir. Tüm bu kuralların sağlanması için ihale maddelerini iyi incelemeli gerekli gördüğünüz itirazı bu maddelere dayanarak yapmalısınız. İcradan araba almak daha uyguna gelecektir. Fakat bu işlemleri iyi takip eden, inceleyen bir kimse olmanız gereklidir.