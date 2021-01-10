4A Ne Zaman Emekli Olurum

Sosyal sigortalar Kurumu 4A kapsamında çalışan kadınlar ve erkekler için değerlendirme şartları aynı değildir. 4A kapsamında çalışan kadın ve erkeklerin emeklilik zamanları ile ilgili şartlar sigorta başlangıç tarihlerine, prim ödeme gün sayısına ve yaşlara göre değişiklik göstermektedir.

Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan sigortalılarda emeklilik şartları 3 ayrı tarihe göre belirlenmektedir. Bu dönemler şunlardır;

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kişiler,

8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarih aralığında sigortalı olan kişiler ve

30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olan kişilerin emekli olma durumları belirtilen dönemlere göre farklı olmaktadır.