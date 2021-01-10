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    • Ekonomi
    • 10.01.2021 10:07
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    • 10.01.2021 10:07
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    3.500 TL maaşla , A101, BİM market personel alımı başvuru şartları (ŞOK, A101, BİM iş başvuru formu)

    Türkiye geneli 3.500 TL maaşla , A101, BİM personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. Bim , A101, Şok marketler peşi sıra personel alımları için açıklamalar yapıyor. Farklı şehirlerde farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Türkiye 'de farklı şehirlerdeki Bim, Şok ve A101 marketler bünyesine yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında. Farklı kadrolarda çalıştırılacak personeller için başvuruların internet üzerinden başladığına yer verildi.

    takvim.com.tr
    3.500 TL maaşla ŞOK, MİGROS, A101, BİM market personel alımı başvuru şartları...

    Türkiye geneli 3.500 TL maaşla ŞOK, A101, BİM personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. Bim, Şok, A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunu adaylar arasından birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    BİM MARKETLER PERSONEL ALIMI KADROLARI

    Bim marketler bünyesine yapılan personel alımlarında kadrolar şu şekilde:

    Çengelköy / Üsküdar Bölge Kasap Personeli
    Mağaza Personeli (Engelli)
    Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli
    Et-Şarküteri Personeli
    Meyve-Sebze Personeli
    Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli
    Kozmetik Personeli
    Unlu Mamüller Personeli
    Kasa Reyon Personeli
    (Engelli) Sakarya Bölge Mağaza Personeli
    Satın Alma Asistanı
    Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Kasa Reyon Personeli


    Öveçler / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli
    Öveçler / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli
    Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Taze Gıda Personeli
    Sapanca / Sakarya Bölge Kasa Reyon Personeli
    Sapanca / Sakarya Bölge Taze Gıda Personeli
    Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli
    Uğur Mumcu / Kartal Bölge Kasap Personeli
    (Engelli) Nilüfer / Bursa Bölge Mağaza Personeli
    Çay Servis ve Temizlik Elemanı
    Personel Elemanı
    Muhasebe Elemanı
    Müşteri Hizmetleri Personeli
    Sarıyer Bölge Taze Gıda Personeli
    Sarıyer Bölge Kasa Reyon Personeli
    Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli
    Silivri Bölge Taze Gıda Personeli
    Esenyurt Depo Personeli
    Esenyurt Depo Reachtruck Operatörü
    Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli
    Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli
    Çorlu Bölge Taze Gıda Personeli


    Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli
    Eyüp Bölge Taze Gıda Personeli
    Bağcılar Bölge Taze Gıda Personeli
    Bağcılar Bölge Kasa Reyon Personeli
    Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli
    Büyükçekmece Bölge Taze Gıda Personeli
    Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli
    Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli
    Başakşehir/Kayaşehir Bölge Kasa Reyon Personeli
    Başakşehir / Kayaşehir Bölge Taze Gıda Personeli
    Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli
    Başakşehir / Bahçeşehir Taze Gıda Personeli
    Başakşehir / Bahçeşehir Bölge Kasa Reyon Personeli
    Atakent / Küçükçekmece Bölge Kasa Reyon Personeli
    Atakent / Küçükçekmece Bölge Taze Gıda Personeli
    Arnavutköy Bölge Taze Gıda Personeli


    Şoför / Sürücü
    Kepez / Antalya Depo Personeli
    Büyükçekmece Bölge Kasa Reyon Personeli
    Gaziosmanpaşa Bölge Kasa Reyon Personeli
    Gaziosmanpaşa Bölge Taze Gıda Personeli
    Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli
    Sultangazi Bölge Kasa Reyon Personeli
    Sultangazi Bölge Taze Gıda Personeli
    Kapaklı / Tekirdağ Bölge Taze Gıda Personeli
    Kapaklı / Tekirdağ Bölge Kasa Reyon Personeli
    Muhasebe Personeli
    Mağaza Satış Elemanı
    Pazarlama Asistanı
    Mağaza Personeli

    A101 PERSONEL ALIMI KADROLARI

    A101 bünyesine yapılan personel alımlarında kadrolara şu şekilde yer verildi:

    Genel Başvuru-Beylikdüzü Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Trabzon Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru- Ankara Gölbaşı Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-İstanbul Ömerli Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru- Gaziantep Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Balıkesir Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Ankara Akıncı Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-İstanbul Pendik Bölge Müdürlüğü


    Genel Başvuru-Ankara Akyurt Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Aksaray Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Sakarya Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Diyarbakır Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Samsun Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru- Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-İstanbul Sarıyer Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Aydın Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Zonguldak Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Adana Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Konya Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Van Bölge Müdürlüğü


    Genel Başvuru-Kastamonu Tosya Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-İzmir Torbalı Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-İstanbul Ümraniye Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Tokat Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Bursa Orhangazi Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Malatya Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-İstanbul Bağcılar Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Hatay Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Antalya Döşemealtı Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru- (İstanbul)E-Ticaret Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Eskişehir Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Burdur Bölge Müdürlüğü


    Genel Başvuru- İst Gaziosmanpaşa Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Mersin Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-İzmir Menemen Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-İzmir Kemalpaşa Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Lüleburgaz Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Kayseri Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-İst Küçükçekmece Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-İstanbul Kadıköy Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Bursa Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru-Antalya Serik Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru- İstanbul Esenyurt Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru- Tekirdağ Çorlu Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru- Denizli Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru- Ankara Elmadağ Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru- Erzurum Bölge Müdürlüğü
    Genel Başvuru- Giresun Bölge Müdürlüğü

    ŞOK PERSONEL ALIMI KADROLARI

    Şok marketin personel alımı kadroları şu şekilde:

    İnşaat İdari İşler Uzmanı - Edremit
    Yönetici Adayı (Dağıtım Merkezi)
    Depo Elemanı - Konya
    Forklift Operatörü - Konya
    İnsan Kaynakları Uzmanı - Ankara
    Yatırım Uzmanı - Erzurum
    İnşaat İdari İşler Uzmanı - Erzurum
    Depo Elemanı
    İnsan Kaynakları Analitiği Uzmanı


    Depo Görevlisi - İstanbul
    Market Görevlisi - Muğla
    Mağaza Yöneticisi/Yönetici Yardımcısı - Muğla
    Bölge Müdürü
    Kalite Müdürü
    İnsan Kaynakları Uzmanı - İstanbul
    Proje Yazılım Uzmanı
    Temizlik Kategori Satınalma Yöneticisi
    Tedarik Uzmanı
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    Haberler Ekonomi 3.500 TL maaşla ŞOK, A101, BİM market personel alımı başvuru şartları (ŞOK, A101, BİM iş başvuru formu)