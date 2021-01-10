Türkiye geneli 3.500 TL maaşla ŞOK, A101, BİM personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. Bim, Şok, A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunu adaylar arasından birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...