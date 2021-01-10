Türkiye geneli 3.500 TL maaşla ŞOK, A101, BİM personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. Bim, Şok, A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunu adaylar arasından birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
BİM MARKETLER PERSONEL ALIMI KADROLARI
Bim marketler bünyesine yapılan personel alımlarında kadrolar şu şekilde:
Çengelköy / Üsküdar Bölge Kasap Personeli
Mağaza Personeli (Engelli)
Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli
Et-Şarküteri Personeli
Meyve-Sebze Personeli
Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli
Kozmetik Personeli
Unlu Mamüller Personeli
Kasa Reyon Personeli
(Engelli) Sakarya Bölge Mağaza Personeli
Satın Alma Asistanı
Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Kasa Reyon Personeli
Öveçler / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli
Öveçler / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli
Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Taze Gıda Personeli
Sapanca / Sakarya Bölge Kasa Reyon Personeli
Sapanca / Sakarya Bölge Taze Gıda Personeli
Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli
Uğur Mumcu / Kartal Bölge Kasap Personeli
(Engelli) Nilüfer / Bursa Bölge Mağaza Personeli
Çay Servis ve Temizlik Elemanı
Personel Elemanı
Muhasebe Elemanı
Müşteri Hizmetleri Personeli
Sarıyer Bölge Taze Gıda Personeli
Sarıyer Bölge Kasa Reyon Personeli
Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli
Silivri Bölge Taze Gıda Personeli
Esenyurt Depo Personeli
Esenyurt Depo Reachtruck Operatörü
Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli
Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli
Çorlu Bölge Taze Gıda Personeli
Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli
Eyüp Bölge Taze Gıda Personeli
Bağcılar Bölge Taze Gıda Personeli
Bağcılar Bölge Kasa Reyon Personeli
Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli
Büyükçekmece Bölge Taze Gıda Personeli
Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli
Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli
Başakşehir/Kayaşehir Bölge Kasa Reyon Personeli
Başakşehir / Kayaşehir Bölge Taze Gıda Personeli
Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli
Başakşehir / Bahçeşehir Taze Gıda Personeli
Başakşehir / Bahçeşehir Bölge Kasa Reyon Personeli
Atakent / Küçükçekmece Bölge Kasa Reyon Personeli
Atakent / Küçükçekmece Bölge Taze Gıda Personeli
Arnavutköy Bölge Taze Gıda Personeli
Şoför / Sürücü
Kepez / Antalya Depo Personeli
Büyükçekmece Bölge Kasa Reyon Personeli
Gaziosmanpaşa Bölge Kasa Reyon Personeli
Gaziosmanpaşa Bölge Taze Gıda Personeli
Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli
Sultangazi Bölge Kasa Reyon Personeli
Sultangazi Bölge Taze Gıda Personeli
Kapaklı / Tekirdağ Bölge Taze Gıda Personeli
Kapaklı / Tekirdağ Bölge Kasa Reyon Personeli
Muhasebe Personeli
Mağaza Satış Elemanı
Pazarlama Asistanı
Mağaza Personeli
A101 PERSONEL ALIMI KADROLARI
A101 bünyesine yapılan personel alımlarında kadrolara şu şekilde yer verildi:
Genel Başvuru-Beylikdüzü Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Trabzon Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru- Ankara Gölbaşı Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-İstanbul Ömerli Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru- Gaziantep Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Balıkesir Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Ankara Akıncı Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-İstanbul Pendik Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Ankara Akyurt Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Aksaray Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Sakarya Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Diyarbakır Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Samsun Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru- Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-İstanbul Sarıyer Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Aydın Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Zonguldak Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Adana Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Konya Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Van Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Kastamonu Tosya Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-İzmir Torbalı Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-İstanbul Ümraniye Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Tokat Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Bursa Orhangazi Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Malatya Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-İstanbul Bağcılar Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Hatay Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Antalya Döşemealtı Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru- (İstanbul)E-Ticaret Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Burdur Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru- İst Gaziosmanpaşa Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Mersin Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-İzmir Menemen Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-İzmir Kemalpaşa Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Lüleburgaz Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Kayseri Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-İst Küçükçekmece Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-İstanbul Kadıköy Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Bursa Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru-Antalya Serik Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru- İstanbul Esenyurt Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru- Tekirdağ Çorlu Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru- Denizli Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru- Ankara Elmadağ Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru- Erzurum Bölge Müdürlüğü
Genel Başvuru- Giresun Bölge Müdürlüğü
ŞOK PERSONEL ALIMI KADROLARI
Şok marketin personel alımı kadroları şu şekilde:
İnşaat İdari İşler Uzmanı - Edremit
Yönetici Adayı (Dağıtım Merkezi)
Depo Elemanı - Konya
Forklift Operatörü - Konya
İnsan Kaynakları Uzmanı - Ankara
Yatırım Uzmanı - Erzurum
İnşaat İdari İşler Uzmanı - Erzurum
Depo Elemanı
İnsan Kaynakları Analitiği Uzmanı
Depo Görevlisi - İstanbul
Market Görevlisi - Muğla
Mağaza Yöneticisi/Yönetici Yardımcısı - Muğla
Bölge Müdürü
Kalite Müdürü
İnsan Kaynakları Uzmanı - İstanbul
Proje Yazılım Uzmanı
Temizlik Kategori Satınalma Yöneticisi
Tedarik Uzmanı