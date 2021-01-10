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    • Ekonomi
    • 10.01.2021 09:57
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    • 10.01.2021 09:57
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    2021 yılı düz memurluk memur alım tercihlerinde lise önlisans ve lisans taban puanları (2001, 3001, 4001 memur alımı)

    memur alım tercihlerinde düz memurluk lise önlisans ve lisans taban puanları KPSS sınavından sonra oldukça merak edilmeye başlandı. KPSS 2020/2 seçimleri için geri sayımda son dönemlere girilirken adaylar, 2001, 3001 ve 4001 kalite kodlu memur kadrolarının evvelki atamada kaçla kapattığını araştırmaya başladı. Devlette görev yapan memurlar 657 numaralı Devlet Memurları Kanununa bağlıdırlar. Bu kanunda özlük hakları, alacakları cezalar, uygulanacakları yaptırımlar gibi her türlü konu belirtilmiştir.

    2021 yılı düz memurluk KPSS memur alım tercihlerinde lise önlisans ve lisans taban puanlar

    KPSS memur alım tercihlerinde düz memurluk lise önlisans ve lisans taban puanları merak ediliyor. KPSS 2020/2 tercihlerinde kamuya en az lise mezunu adaylar arasından 1500'dene fazla memur ataması yapılması bekleniyor. Tercihlerde Düz memur kadrolarını bekleyen on binlerce aday var. Peki önceki tercihlerde memur kadroları kaçla kapattı? Devlette görev yapan memurlar 657 numaralı Devlet Memurları Kanununa bağlıdırlar. Bu kanunda özlük hakları, alacakları cezalar, uygulanacakları yaptırımlar gibi her türlü konu belirtilmiştir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    ORTAÖĞRETİM/LİSE KADROLARI 2001 KODU

    Lise mezunu adaylar arasından önceki atama döneminde 25 düz memur alımı yapıldı. 2001 (Liseden herhangi bir bölümden mezun olanlar) nitelik kodlu kadrolara baktığımızda taban puanlar şu şekilde oluştu:

    Hizmetli: 95

    Şoför: 84

    Kaloriferci: 90

    Aşçı: 84

    Aşçı, kaloriferci ve şoför kadroları için sertifika şartı istenmektedir. (Aşçı ve kaloriferci için sertifika, şoför için ehliyet şartı)

    ÖN LİSANS KADROLARI 3001 KODU

    Tüm ön lisans mezunlarının başvuru yapabileceği memur kadrolarına baktığımızda 2020/1 tercihlerinde 18 memur alımı yapıldığına yer verildi. İşte 18 memur alımı için oluşan taban puanlar:

    Memur: 89

    Bilgisayar İşletmeni: 92

    Şoför: 8

    LİSANS KADROLARI: 4001 KODU

    Tüm lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği memur kadrolarına baktığımızda ise 2020/1 KPSS tercihlerinde 115 memur alımı yapıldığı görüldü. 4001 nitelik kodlu kadrolara yapılan atamada taban puanlar şu şekilde:

    Şoför: 87

    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: 89

    Bilgisayar İşletmeni: 90

    Memur: 91

    Bilet Kontrol Memuru: 91

    Not: Bu kadrolara KPSS 'den geçerli puan alan her aday başvuru yapabilir. Tercih yapanlar arasında kadrolara en yüksek KPSS'li adayın ataması yapılır.

    MEMUR ALIMI İLANLARI

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    90 HİZMETLİ MEMUR ALACAK

    BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 MEMUR ALACAK

    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    63 MEMUR ALACAK

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

    MEMUR ALACAK

    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

    32 MEMUR ALACAK

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    100 ZABITA MEMURU ALACAK

    TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    TÜM İLANLARA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

    50 SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI

    30 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

    10 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

    25 GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

    UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    TİCARET BAKANLIĞI

    60 TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    TİCARET BAKANLIĞI

    50 TİCARET DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

    20 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

    MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    8 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

    10 STAJYER HAZİNE KONTROLÖRÜ ALACAK

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

    300 DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI
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    Haberler Ekonomi 2021 yılı düz memurluk KPSS memur alım tercihlerinde lise önlisans ve lisans taban puanları (2001, 3001, 4001 memur alımı)