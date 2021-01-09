75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı nakit ihtiyacı olanların ilgisini çekiyor. Belirli tarihler aralığında ihtiyaç kredilerinde değişikler yapılırken yeni fırsatlar sunuluyor. Bankalar kredi ihtiyacını olanlar için yeni tekliflerini duyurarak bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Aylık %1,74 faiz oranı ile 36 ay vadeli kredi imkanı son dönemde dikkat çekti. Enpara.com %1,74 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı sağlanacak. Kampanya nakit ihtiyacı olanların dikkatini çekerken başvurular internetten hemen yapılabiliyor. İşte başvuruya dair bilgiler

AYLIK GERİ ÖDEME TUTARI NE KADAR OLACAK?

Enpara.com'un yüzde 1,74 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.984 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.