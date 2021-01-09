Nakit para ihtiyacı olan ve kredi çekmeyi düşünenler için Enpara ihtiyaç kredisi teklifini açıkladı. 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı tercih edileceğe benziyor. Teklifi duyanlar ise aylık ödeme tutarı ve faiz oranı hakkında detayları araştırarak bilgi sahibi olmak niyetinde. Nakit ihtiyacı olanlar için yeni bir bilgi paylaşıldı. Enpara.com %1,74 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı sağladığını duyurdu. Duyurunun ardından gözler kredi hakkındaki detaylara çevrildi. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor.

AYLIK GERİ ÖDEME TUTARI NE KADAR OLACAK?

Enpara.com'un yüzde 1,74 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.984 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.