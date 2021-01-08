Hükümet , sosyal koruma alanlarını güçlendirmeye devam ediyor.
Bu yıl 550 binin üzerinde kişiye 10 milyar 930 milyon liralık evde bakım desteği verilecek.
Evde bakım desteği bin 657 liraya çıkarken, bakıma ihtiyacı olan engellilerin özel bakım merkezleri için ödenen tutar da 3 bin 314 lira oldu.
Yaşlılık aylığı da 763,67 liraya çıktı.
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 609,61, yüzde 70 ve üstü engelli olanların aylığı ise 914,42 liraya yükseldi.
Hane içinde kişi başı gelir sınırı engelli aylığı almak için 852,53, evde bakım parası için bin 705 liraya yükseldi.
65 yaş aylığında da kişinin kendisinin ve eşinin geliri bin 705 liranın altındaysa aylık bağlanacak.