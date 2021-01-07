O kritik tarih belli oldu! Hata yapmayın! Kıdemde 25 yıl ve 4500 gün şartına takılmamak için hemen bunu yapın!

8 Eylül 1999'dan önce işe girenler, 15 yıl ve 3600 gün sigortalılık süresini doldurup SGK'dan aldığı "Emeklilik hakkını kazanmıştır" yazısını işverene verip istifa ederse kıdem tazminatı talep edebiliyor. Ancak 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanların kıdem tazminatı talep etmesi için 25 yıl ve 4500 gün şartı bulunuyor. Burada kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK'dan "Emeklilik hakkı elde etmiştir" yazısı alarak işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanlar için aynı şartlar maalesef geçerli değil. Bu konuda hata yapılıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞ KANUNU BELİRLİYOR
Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat. Kıdem aynı zamanda işçinin güvencesi niteliğinde. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin de bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Bunların da başında emeklilik hakkıyla istifalar geliyor.
KRİTİK TARİH
Burada kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK'dan "Emeklilik hakkı elde etmiştir" yazısı alarak işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanlar için aynı şartlar maalesef geçerli değil. Bu konuda hata yapılıyor.
3600 GÜN DIŞINDA
15 yıl ve 3600 günün dışındaki istisna 25 yıl ve 4500 gün şartıdır.
Bir başka deyişle 8 Eylül 1999'dan sonra ilk kez sigorta girişi olanların en az 4500 gün primi olacak ve ilk sigorta tarihinden sonra 25 yıl geçmiş olacak (bu süreyi aynı iş yerinde tamamlamak gerekmiyor). Bu durumdaki işçiler, çalıştıkları yerde 1 yılı tamamladıysa istifa etmeleri halinde kıdem tazminatına kavuşur. İşveren bu işçiye kıdemi ödemek zorunda.
SGK'DAN YAZI ŞART
15 yıl ve 3600 gün veya 25 yıl 4500 gün şartına tabi olanların öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaş dışındaki şartların yerine getirildiğiyle ilgili bir yazı alması gerekiyor. Tabi kıdem tazminatı alabilmek için aynı iş yerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmanız gerekiyor. Bu şartları taşıyanlar söz konusu SGK belgesiyle birlikte istifa etse dahi tazminatlarını talep edebilir. Bu durumda istifa edip kıdem tazminatını alanlar ihbar tazminatı alamazlar.
İŞ YERİ SATILIR VEYA TAŞINIRSA
İş yerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işleme dayanılarak bir başka işverene devredildiğinde, mevcut iş sözleşmeleri tüm hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Dolayısıyla devri gerekçe göstererek hizmet akdinizi feshedemez ve kıdem tazminatı talep edemezsiniz. İş yeri, bir belediye (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) sınırını aşacak şekilde taşınırsa, işçi ile işveren arasında var olan hizmet sözleşmesinde aksi yazmıyorsa işçi yeni adrese gitmek zorunda değil. Bu durumda da hizmet sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri değiştirildiği için işveren, işçilerine kıdem tazminatı ödemek zorunda. Başvuru 6 iş günü içinde yapılmalı.
ASKERE GİDEN, EVLENEN
Kıdem için aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve sözleşmenin işveren tarafından feshedilmesi gerekiyor. Buna karşılık askere gidecek olan kişi ve evlendikten sonra 1 yıl içinde işinden ayrılan kadın kıdem tazminatı alabiliyor.
DOĞUM NEDENİYLE AYRILAN ALAMAZ
İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin tazminat hakkı yok. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılıyor. Diğer yandan malullük aylığı almak amacıyla işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanılan hallerden sayılıyor.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1993 Eylül ayı ilk sigorta girişim. 4300 gün prim ödemem var. 21.09.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim. Levent Ş.
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 1375 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanır ancak 54 yaşınız 2031 yılında dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 21.09.2031 olacaktır. Askerlik borçlanması emeklilik yaşınızı etkilemez.
1971 doğumluyum, sigorta başlangıç tarihim 15.08.1989, 6000 küsur günüm var. Askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? F.Y.
İşe girişinize göre, 51 yaş, 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. Yaş haricindeki tüm şartlar oluşmuş. 51 yaşınız 2022 yılında dolacak. Bu durumda emeklilik tarihiniz doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2022 yılı olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
İşe girişim 01.08.2002, doğum tarihim 19.01.1980, ne zaman emekli olabilirim? Askerlik ödesem emeklilik yaşını geri çeker mi? Necati Y.
İşe başlama tarihinize göre, 60 yaşından önce emekli olamıyorsunuz. Tam emekli olabilmeniz için 60 yaş ve 7000 prim gün gerekmektedir. 7000 günü tamamlayarak 60 yaşınızın dolacağı 10.01.2040 tarihini bekleyebilirsiniz. Kısmi (yaştan) emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün ödeyip yine 60 yaşınızın dolacağı tarihi bekleyebilirsiniz.
19.02.1975 doğumluyum, 01.07.1994 tarihinde işe başladım, 5800 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ali T.
Mevcut girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve prim gün şartlarınız tamamlanmış. 55 yaşınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz. 55 yaşınız da 2030 yılında dolacak, dolayısıyla emekli olacağınız tarih 19.02.2030 tarihidir.