O kritik tarih belli oldu! Hata yapmayın! Kıdemde 25 yıl ve 4500 gün şartına takılmamak için hemen bunu yapın!

İşe girişim 01.08.2002, doğum tarihim 19.01.1980, ne zaman emekli olabilirim? Askerlik ödesem emeklilik yaşını geri çeker mi? Necati Y.

İşe başlama tarihinize göre, 60 yaşından önce emekli olamıyorsunuz. Tam emekli olabilmeniz için 60 yaş ve 7000 prim gün gerekmektedir. 7000 günü tamamlayarak 60 yaşınızın dolacağı 10.01.2040 tarihini bekleyebilirsiniz. Kısmi (yaştan) emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün ödeyip yine 60 yaşınızın dolacağı tarihi bekleyebilirsiniz.

19.02.1975 doğumluyum, 01.07.1994 tarihinde işe başladım, 5800 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ali T.

Mevcut girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve prim gün şartlarınız tamamlanmış. 55 yaşınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz. 55 yaşınız da 2030 yılında dolacak, dolayısıyla emekli olacağınız tarih 19.02.2030 tarihidir.