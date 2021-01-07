Milyonlarca kişi bekliyordu! Bakanlık yayımladı! Ve resmen belli oldu! 7 bin 203 lira...

Bakanlık yayımladı! Ve resmen belli oldu! 7 bin 203 lira... Milyonlarca kişinin maaş zamları ve fark ödemesi ile ilgili beklediği genelge yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesini duyurdu. Genelgede, 2021 yılı ocak ayı itibariyle uygulanacak aylık katsayı, memuriyet taban aylık katsayısı, yan ödeme katsayıları yer alıyor. 2021 yılı Ocak itibariyle, aylık katsayı 0,165786, taban aylık katsayısı 2,594917, yan ödeme katsayısı ise 0,052576 olacak. Bu verilere göre, maaş ve ücretlere, Ocak 2021 itibariyle toplamda 7,33 oranında zam uygulanıyor. Birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürünün net maaşı 7 bin 203 lira oldu. 15 günlük farklar ise hesaplamanın ardından yatırılacak...