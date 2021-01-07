Maddi zorluk çeken vatandaşlara 3 ay geri ödemesiz 20.000 TL veriliyor! Şimdi al Mart'ta öde!

Büyük müjde! Şimdi al Mart'ta öde! Akbank vatandaşlar için 3 ay geri ödemesiz 20.000 TL veriyor. Bu anlamda parasal güçlük çeken vatandaşlar müracaat yaparak 3 ay geri ödemesiz olarak 20 bin TL kredi fırsatlarının sahibi olacak.Yapılan açıklama sırasında müracaat edenlere 3 ay geri ödemesiz bir biçimde kredi fırsatlarının verileceği aktarıldı. Vatandaşlar 3 ay ertelemeli kredileri şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilir. Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de