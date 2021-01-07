En ucuz 15 otomobil markası ve modeli - 2021 Ocak ayı sıfır araba fiyat listesi son dakika güncellendi!

2021 Ocak ayı sıfır araba fiyat listesi son dakika güncellendi! Sıfır otomobil fiyatları, otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından mercek altına alındı. Bilindiği üzere firmalar 2021 Ocak ayı fırsatlarını duyurmaya başladı. ÖTV zammına ek olarak birlikte ikinci el araba fiyatları tekrar yükselince vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. En uygun sıfır arabaları araştıran vatandaşlar kasım ayı sıfır araba fiyatlarını araştırıyor. Peki Kasım ayında hangi arabalar daha uygun? İşte otomotiv firmalarının güncellediği, 2021 Ocak ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi! İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de