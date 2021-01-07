Altın fiyatlarında flaş hareket! 7 Ocak Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

7 OCAK CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşünü bir süre daha devam ettirecek…