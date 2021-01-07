CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9'uncu dereceli kadrolara, 35'i Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 5'i Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapacak. Başvurular 18 Ocak'ta başlayacak ve 29 Ocak'a kadar sürecek ve https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak bizzat gerçekleştirecek.

- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapacak. Başvurular 18.01.2021 Pazartesi günü başlayıp, 05.02.2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecek.