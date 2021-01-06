2021 yılı girer girmez Vodafone müşterileri yeni yılda kendileri için sunulacak bedava internet paketlerini araştırmaya başladı. Yaşanan korona virüs salgını ile beraber derslerin de uzaktan eğitime geçmesi insanların internet kullanım miktarlarının adeta 2 – 3 kat üzerine çıkmasına neden oldu. Vodafone yanımda uygulamasını cihazlarına indiren aboneler için hafta içerisinde kullanabilecekleri 2 GB bedava internet sunuyor. Vodafone bedava internet paketi sahibi olmak için her hafta abonelerin biri birinden farklı olarak verilen hediyeler için kendilerinden istenenleri yerine getirmesi gerekiyor. Böylece her hafta bir hafta boyunca geçerli olacak bedava 2 GB internet sahibi olma fırsatları da kendileri için gelecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...