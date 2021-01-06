Milyonlara müjde! Maaş alıyor gibi her ay düzenli olarak 967 TL ödemelerinizi hemen alabilirsiniz!

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yardıma muhtaç ailelere yönelik yardım yapılacağı açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yardım başvurusu detaylarını derledik. VGM tarafından ayrıca yetim ve muhtaçlık durumunda ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine eğitim yardımı hizmeti, yetim ve engellilere muhtaç aylığı hizmeti, ihtiyaç sahibi kişilere kuru gıda ve sıcak yemek hizmeti verilmektedir. Başvuru dilekçesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınacak olup başvurular her şehirde yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü İl Müdürlüklerine yapılabilir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Ne Kadar Ödeme Yapılır?
2021 yılı itibari ile muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 967,07 TL ödenmekte olup aylık alanların, vefat etmesi, muhtaçlık durumunun ortadan kalkması, bakım altına alınması, erkek çocukların 18 yaşına girmesi, kız çocuklarının ise yükseköğretimde 25 yaşını tamamlaması, aylığın 3 ay aralıksız alınmaması gibi durumlarda kesilmesi durumu söz konusudur.
Muhtaçlık başvuru formu ve daha detaylı bilgiler için: https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/muhtac-ayligi
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 967 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne göre, ihtiyaç sahibi emekli maaşı almak için bir akrabanın engelli olması gerekiyor. Engelli bir akrabanız yoksa ebeveynleri olmayan bir kişi olmalısınız. Adından da anlaşılacağı gibi, bu maaş ihtiyacı olan insanlara verilir.
Anneniz veya babanız vefat etmiş olması gerekir, Anneniz veya babanızın %40 veya daha fazla sakatlığı olması gerekir,Kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması.Belirtilen koşullardan birini yerine getirmese bile, 967 TL yardım maaşından yararlanamazsınız. Bu şartları yerine getirenler, başvuru formunu doldurmalı ve engelli oldukları takdirde sağlık kurulu raporu ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğüne şahsen başvurmalıdır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı vakfından kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü bahsedilen vakıflara ait 18.500 tarihi bina ve 67.000 emlakin restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir. 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon avro değerinde kira gelirine sahip Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank'ın sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir.
VGM BURSU NEDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.